Bæredygtig amfiscene indvies

Projektgruppen oplyser, at der har været afholdt borgermøde i forhold til placeringen af amfiteateret og madpakkehuset, der begge indvies lørdag den 16. oktober.

På lørdag den 16. oktober indvies der et nyt amfiteater og et mapakkehus i Flakkebjerg. De to projekter er tænkt som et frirum for de lokale borgere, som kan tilbyde nogle nye rammer for flere fællesskaber, oplyser projektleder Anna Fjordside.

I disse dage graver, hugger og arbejder det vestsjællandske entreprenørfirma HJ Gruppen på at blive færdig til weekenden, når det nye amfiteater skal indvies omkring boldbanen ved Flakkebjerg Skole og Daginstitutionen Flakkehaven.

Ikke så langt derfra er et andet, lokalt firma, JANSEN BYG, i gang med at opføre et madpakkehus på det grønne område ved Hylleåsen, der også ser dagens lys i weekenden.

Lørdag den 16. oktober klokken 10 indvies den nye amfiscene samt mapakkehuset i Flakkebjerg, hvor Flakkebjerg Landsbyråd vil stå klar med det røde bånd og saks.

Teatret og madpakkehuset er udviklet med inspiration i den genfundne naturglæder, der opstod i kølvandet på coronapandemien. En undersøgelse fra Kantar Gallup viste, at 34 procent af danskerne har opholdt sig mere i naturen under pandemien.

Den store interesse for naturen håber Gitte Altenburg, der er næstformand i fællesbestyrelsen for Flakkebjerg Skole og Daginstitutionen Flakkehaven, varer ved - særligt for lokalområdets mindste borgere.

- Vi ønsker fortsat, at børnene i Flakkebjerg bruger uderummet en stor del af dagtimerne, så derfor er det rigtig dejligt at få flere muligheder for at bruge det, siger Gitte Altenburg, der også er med i projektgruppen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ved boldbanerne omkring Flakkebjerg Skolle gøres der klar til indvielsen af amfiscenen.

Flakkebjerg Skole og Flakkehaven håber, at teatret og madpakkehuset giver anledning til, at mange flere benytter sig af lokalområdet, og undervisningen på skolen i højere grad kan flyttes uden for lokalerne.

Projektet er et samarbejde mellem Skørpinge Landsbylaug, Flakkebjerg Landsbyråd, Fællesbestyrelsen ved Flakkebjerg Skole og Daginstitutionen Flakkehaven og Slagelse kommune.

Bæredygtigt byggeri Projektet er støttet af Nordea Fonden, som har afsat penge til projektet, fortæller projektleder Anna Fjordside.

- I Flakkebjerg har vi været så heldige at Nordea Fonden, gennem deres »Her bor vi«-fond, har bevilget midler til at skabe rammer for endnu mere fællesskab, siger hun.

Ifølge Anna Fjordside, der har stået for processen omkring projektet, har det været planen, at der i forbindelse med opførelsen har været fokus på biodiversiteten i området. Udover at været et teater så er amfiscenen også anlagt som en sansesti, hvor der er mulighed for at komme tæt på den virkelige natur og teknologi-undervisning, skriver projektgruppen til Sjællandske.

I forbindelse med opførelsen af teateret og madpakkehuset har der har været fokus på at minimere kørsel af materialer og C02-forbruget. Derudover oplyser projektgruppen, at volden, som teateret er bygget op omkring, er overskudsjord fra en af nabogrundene til boldbanen.

Udover amfiteatret og madpakkehuset indeholder projektet også en Grejbank - et offentligt anlagt udlånssted - med undervisningsmaterialer, der er tilpasset området.