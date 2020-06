Se billedserie Flere siddepladser på Nytorv skal få flere gæster forbi torvet. Her er det Lasse Fjeldsted, driftsplanlægger ved Slagelse Kommune, og Helle S. Madsen fra Business Slagelse. Foto: Carsten Lysdal

Bænke skal opmuntre til hygge på torvet

Slagelse - 06. juni 2020 kl. 12:44

Mens vi venter en total omlægning af Nytorv inden for et par år, skal det ikke skorte på hygge og samvær.

Derfor har Business Slagelse nu investeret i seks borde-bænke-sæt, som står på torvet og skal agere trækplaster i den kommende tid.

Samtidig har kommunens entreprenørservice fjernet en bøgehæk ud mod vejen, således at der er endnu mere plads.

- Vi hører tit, at når man kommer ud fra Galleriet, så kan man intet se for den bøgehæk. Derfor har vi fundet en løsning, hvor den fjernes, siger koordinator Helle S. Madsen, Business Slagelse, der håber, at bænke, borde og krukker kan lokke nogle flere til Nytorv.

- Det år, hvor vi fik de grønne bænke, kunne vi se, at der skete noget. Vi har jo også torvedage og andre dage, hvor der er mange på torvet, så vi skal bruge pladsen til det, vi kan, siger hun.

Et forsøg af flere Borde-bænke-sættene bliver låst sammen to og to med en kæde, men vil også være til at rykke rundt med i forbindelse med events på torvet, det være sig Sct. Michaels Nat, festuger og så videre.

- De kan selvfølgelig placeres, hvor vi gerne vil have dem til at stå, lyder det fra fagkoordinator Lasse Fjeldsted fra driftsplanlægningen i Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune.

Han siger i den forbindelse, at dette er et af flere forsøg på at gøre pladsen, der i fremtiden atter bliver grøn, mere attraktiv.

- Vi venter en total omlægning af Nytorv, så nu gør vi nogle små forsøg på at gøre pladsen hyggelig. Vi vil gerne have folk herned, så vi afprøver nogle ting, så vi kan gøre os nogle erfaringer, siger han og håber i øvrigt, at det kan skabe nogle flere midlertidige ophold.

- Det skal være en fleksibel plads, som vi kan bruge til noget, siger han.