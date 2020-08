Hvis det varme vejr fortsætter, er der ingen undskyldning for ikke at hoppe i vandet. Målinger viser, at badevandet i Slagelse er i top, skriver SK Forsyning.

Badevandet er i top

Siden 2008 er der for eksempel investeret mere end 1,2 milliarder kroner i et fælles spildevandsanlæg.

- Vi valgte at hæve taksterne markant for at skaffe den fornødne finansiering til investeringerne, udtaler den administrerende direktør i SK Forsyning, Henrik Birch, i pressemeddelelsen.

- Vi glæder os naturligvis over de resultater, vi har nået. Men det betyder ikke, at vi hviler på laurbærrene. Der er fortsat meget, der kan gøres, så vi fortsætter ufortrødent indsatsen også i de kommende år, fortæller Henrik Birch.

Det sker for at tilpasse kloaksystemet til den nedbør, der forventes fremover som følge af klimaforandringer.

Den administrerende direktør i SK Forsyning peger på, at »kunder kan glæde sig over den indsats, der er ydet i de senere år«:

- Mange forsyninger hæver i disse år taksterne eller optager stor gæld for at finansiere et stort investeringsefterslæb. Vi har de senere år sænket taksterne, sådan at de i dag ligger på et konkurrencedygtigt niveau - og vi forventer faktisk at denne tendens fortsætter i de kommende år, vurderer Henrik Birch.