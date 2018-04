Café Backstage har mulighed for at hjælpe op til 20 borgere på kanten af samfundet på én gang. P.t. er der dog kun fire borgere tilknyttet, hvilket har gjort de to ledere af stedet Monica Andersen og Tina Dehli nervøse for fremtiden. Den nervøsitet maner jobcenterchefen nu til jorden. Foto: Mette Kjær Nielsen

»Backstage skal overhovedet ikke lukkes«

Sjællandske kunne fredag fortælle, at personalet på Café Backstage i Skælskør var nervøse for, at stedets 10-års-jubilæum ville falde sammen med en lukning af stedet. Årsagen til frygten var, at Jobcenter Slagelse siden ikke har visiteret én eneste ny eller eksisterende borger til Café Backstage, der har speciale i at få misbrugere og andre borgere på kanten af samfundet i arbejde. Det betyder, at stedet fra den 2. juli ikke har flere borgere tilknyttet.

- Jeg tror det skyldes to ting. Dels er vi på Jobcenter Slagelse i gang med at starte et projekt, der hedder »Flere skal med« og sagsbehandlerne har rigtig meget at se til med at få det op at køre. Samtidig er vi ved at arbejde med den nye takstfinansiering. De her ting, tror jeg, er ramlet lidt sammen, og det har måske gjort, at Café Backstage er blevet lidt glemt, siger Jens Højlund.