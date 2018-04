Stærkt voksende børnetal gør udvidelse af dagtilbud i Slagelse uundgåelig. Ti millioner på vej til Firkløveren i Slagelses nordby, hvor også en anden institution bygges større.

Babyboom sætter gang i udbygninger for millioner

Slagelse - 28. april 2018 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En udvidelse af Skovbørnehuset ved Valmuevej i Slagelse blev godkendt i sidste byrådsperiode, og nu skal der igen bevilges penge til udbygning i samme område. Nærmere bestemt hos daginstitutionen Firkløveren på Skanderborgvej.

Det stærkt stigende børnetal - som i øvrigt kun er gået i én retning de seneste år - bevirker nemlig øget efterspørgsel på pladser i kommunens dagtilbud. Særligt stiger antallet af 0-2-årige, hvilket har sat kommunens administration på arbejde.

Den har efter godkendelse af udvidelsen af Skovbørnehuset lagt sig i selen for at finde et optimalt sted for endnu en udbygning. Og at den nu sker i samme bydel, er der intet underligt ved.

- Det er her, man har et plangrundlag, der tillader det, og hvor der er plads til at gøre det nu, fortæller Stén Knuth (V), medlem i børne- og ungeudvalget, og som forleden i økonomiudvalget var med til at sende anbefalingen om et »ja« til anlægsbevilling videre til byrådets godkendelse på mandag.

Ifølge såvel politikere som forvaltning er der nemlig ikke tid til at sidde på hænderne. I hvert fald ikke i en tid, hvor børnene bliver flere og flere, mens der naturligvis bliver mere rift om de pladser, der er i Slagelse for dagtilbud i skrivende stund.

Derfor kan det ikke gå for hurtigt med at få udvidet kapaciteten, hvilket for Firkløverens vedkommende koster ti millioner kroner.

I alt er der sat 20 millioner kroner af til udvidelse af dagtilbuddene.