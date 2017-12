Se billedserie En veloplagt borgmester John Dyrby Paulsen på sin nye plads, omgivet af konstitueret kommunaldirektør Ole Kristensen og direktør Vini Lindhardt. Foto: Arne Svendsen

Både ros og skepsis i nyt byråd

Slagelse - 11. december 2017 kl. 22:33 Af Arne Svendsen

Et nyt byråd fordelte mandag posterne imellem sig, sådan som det blev aftalt i samarbejdsaftalen mellem alle byrådets partier fredag.

- Jeg er meget glad, lød det fra den nye borgmester John Dyrby Paulsen (S), inden han kastede sig ud i oplæsningen af, hvem der skal sidde i de forskellige udvalg.

Udover borgmesteren var Troels Brandt fra Radikale Venstre også en glad mand. Han skal fremover stå i spidsen landdistrikts-, teknik - og ejendomsudvalget. Og ikke mindst landdistrikterne har Brandt jo arbejdet med i mange år.

- Det er endt godt med et samarbejde, sådan som jeg ønskede. Og jeg tror bestemt, at de snakke vi har haft imellem partierne, har betydet, at vi i dag står bedre, end hvis jeg bare var blevet i gruppen på 17 bag John Dyrby på valgnatten, siger Troels Brandt.

Også S-veteranen Flemming Erichsen var begejstret. Dels over igen at komme i spidsen for SK Forsyning, dels over samarbejdet.

- Som byrådet er sammensat, vil det være vanskeligt at trumfe noget igennem med et 16-15 flertal, og derfor bliver man nødt til at samarbejde. Det vigtigste for os bliver at få styr på økonomien og organisationen, så vi får trygge medarbejdere, sagde Flemming Erichsen.

I Venstres hjørne var der dog ikke de store smil på hos hverken nu snart forhenværende borgmester Stén Knuth, Knud Vincents og Ole Drost. Også selv om både Vincents og Knuth blev udvalgsformænd.

- Vi vil arbejde for at få så meget af vores politik igennem som muligt, lød det fra Knud Vincents, der oplyste, at der endnu ikke er taget stilling til, hvem der skal være formand for gruppen fremover.

Hos Dansk Folkeparti glædede gruppeformand Ann Sibbern sig over at kunne fortsætte arbejdet som formand for Seniorudvalget.

Men hun stillede også spørgsmålstegn ved, om posterne mellem de to grupper nu også er så ligeligt fordelt, som det er blevet sagt, angiveligt fra socialdemokraternes side.