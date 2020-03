Se billedserie Carsten Brogaard, hans datter Maja Brodersen og mor Charlotte Brodersen nød at tænke på båd i stedet for på virus. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Både flytter tanker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Både flytter tanker

Slagelse - 21. marts 2020 kl. 16:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De pudser og polerer, roder og regerer. Bådejerne diskuterer valg af bundmaling og glæder sig til at komme på vandet. Det er forår men et mærkeligt et af slagsen på grund af alle begrænsningerne og den usikkerhed, der sidder i de fleste. Her kan arbejdet med klargøringen af bådene imidlertid hjælpe, lyder det fra flere sejlere, er har Skælskør Havn som base.

- Her kan vi tænke på båden i stedet for på Corona, siger Charlotte Brodersen, der sammen med sin mand, Carsten Brogaard, så småt er gået i gang med at give datteren Majas lystsejler »Lilo« en forårs-overhaling.

- Det er hendes båd. Vi er bare med som arbejdskraft, poienterer Charlotte Brodersen.

Hendes datter er enig i, at arbejdet på havnen er godt for tankerne.

- Man tænker ikke så meget på det men på bådmaling, og hvad der mangler at blive gjort, fastslår Maja Brodersen.

Familien regner med, at »Lilo« skal i vandet 3. april. Det bliver godt nok ikke ved hjælp af havnens kran, for den betjenes af kommunalt ansatte, som er sendt hjem, så der skal en privat vognmand til at løfte båden ud i dens rette element.

Et andet sted på havneområdet er Søren Jessen i færd med at polere sin båd.

- Så får man tankerne hen på noget andet, og ude på vandet kan man ikke blive smittet, konstaterede han.