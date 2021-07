Se billedserie Afdelingsleder i kommunens miljøafdeling Jette Jungsberg har efter 17 år i kommunen sagt sit job op for at tiltræde et nyt i en nabokommune. Billedet er tager for et par år siden. Foto: Helge Wedel

Både PFOS-erfaren leder og en medarbejder siger op

Efter 17 år forlader afdelingsleder i kommunens miljøafdeling Jette Jungsberg jobbet til fordel for et andet i en nabokommune. Også en anden PFOS-erfaren miljømedarbejder har sagt op. Udvalgsformand taler om en presset afdeling.

Slagelse - 03. juli 2021 kl. 06:02 Af Helge Wedel

En af kommunens absolut største forureningssager i nyere tid - PFOS-giftudslippet - har nu i over et halvt år presset de 23 kommunale medarbejdere i miljøafdelingen, hvor fire inklusiv afdelingsleder Jette Jungsberg har brugt halvdelen eller mere af deres tid på sagen, som for længst har kostet langt over en million kroner. Som tidligere skrevet, har PFOS-sagen betydet, at andre sager og opsøgende kontrol har måtte udskydes.

Nu har Jette Jungsberg sagt sin stilling op til fordel for et job i en nabokommune. Hendes sidste arbejdsdag er 31. august.

Før hende sagde en anden PFOS-erfaren miljømedarbejder med RGS Nordic i Skælskør som speciale op, da han også fik et bedre bud fra en anden kommune.

Miljøafdeling er presset Formand for miljø, plan- og landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (SF) er godt klar over, at miljøafdelingen er presset, men også at endnu mere pres venter forude grundet de beslutninger, som politikerne har truffet.

- Vi prøver i første omgang at omorganisere miljøafdelingen, men vi undgår ikke at tilføre flere ressourcer, fordi vi har besluttet at søge efter yderligere mulige forureninger, så de ikke i givet fald på samme måde som PFOS kommer helt bag på os, siger Jørgen Grüner.

Den store model Politikerne har besluttet den store model til samlet 3.2 mio. kroner, hvor miljøafdelingen skal sørge for prøver fra alle 16 renseanlæg, de tre store regnvandsbassiner Skovsø, Lagunen og Stop-39 samt 20 regnvandsudløb i forbindelse med eller med direkte udledninger fra industriområder. I en periode på et halvt år skal der udtages tre prøver hvert sted for at finde mulige nye forureninger.

Et godt tilbud Sjællandske har spurgt Jette Jungsberg om årsagen til jobskiftet. Hun ønker ikke at give mange detaljer.

- Man kan sige, at jeg fik et godt tilbud. Mine 17 år i Slagelse Kommune har været rigtig spændende, så med den aktuelle PFOS-sag var det da også lidt af et dilemma for mig at tage en beslutning, siger 52-årige Jette Jungsberg.

Udvalgsformand Jørgen Grüner betegner Jette Jungsberg som utrolig dygtig, og han ærgrer sig over, at hun har sagt op.

Teamleder Det var Næstved Kommune der gav hende et tilbud, som hun endte med at sige ja til. Hun skal være teamleder for kommunens miljø og affald. Modsat de fleste andre kommuner lykkedes det Næstved at nå at sætte den nye øgede affaldssortering i gang til den 1. juli. På miljøområdet ser Jette Jungsberg også frem til at arbejde med Næstved Kommunes Ressource City, hvor omdrejningspunktet er grøn omstilling og skabelsen af nye grønne og bæredygtige virksomheder og arbejdspladser.

Med bopæl i Fuglebjerg kommer Jette Jungsberg fra 1. september også til at arbejde i den kommune, som hun bor i.