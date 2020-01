Den 31. december kort tid før midnat blev 24-årige Ayse Koc fra Slagelse ramt af fyrværkeri-skud fra et batteri i ansigtet. Hun havde ikke sikkerhedsbriller på, som Sikkerhedsstyrelsen ellers anbefaler. Se billeder af Ayses øje lige efter ulykken i artiklen her. Privatfoto

Ayse mistede synet nytårsaften: Nu advarer hun alle andre

24-årige Ayse Koc blev nytårsaften ramt af et fyrværkeri-skud i ansigtet. I dag har hun trods flere operationer mistet synet på det ene øje. Og selv om hun håber på at komme til at se igen, advarer hun nu andre.

- Så godt jeg kan, løber jeg ind til mine forældre. Smerten, som jeg føler, har jeg aldrig oplevet før. Men jeg tænker med det samme, at jeg skal have vand på, fortæller Ayse Koc, hvis ben dén dag vaklede under hende og fik vejen hen til rækkehuset på Glarmestervej i Slagelse til at føles lang.

Klik. Klik. BANG! Braget rammer 24-årige Ayse Koc, mens hun stadig forsøger at få lighteren til at virke. Dernæst bliver alt sort. Og så kommer svimmelheden.

