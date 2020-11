Redaktør Carsten Lysdal er vant til lidt af hvert, når telefonen ringer. Men for to år siden mente han, at den tiltalte gik langt over stregen. Foto: Kim Brandt

Avisredaktør truet: - Min grænse går ved min familie

Rollerne var for en stund byttet om, da Sjællandskes Slagelse-redaktør, Carsten Lysdal, fredag formiddag satte sig i vidneskranken i Retten i Næstved. Anledningen var, at han for to år siden modtog en stribe særdeles grove trusler fra en i dag 34-årig, tidligere dømt mand fra Slagelse, som ikke brød sig om de artikler, redaktøren havde skrevet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her