Slagelse - 20. maj 2019 kl. 07:20

Korsør: Solen havde endnu ikke brændt huller i skyerne over Halsskov Odde søndag formiddag, og det betød, at hornfiskene glimrede ved deres fravær ved Revet, selv om der ellers var mange på land, der stod klar med fiskestænger med både farverige blink og lækre sildestykker som lokkemad. De mange børn og voksne var mødt op på Revet for at tage del i Lystfiskeriets Dag, som er et landdækkende arrangement, som Danmarks Sportsfiskerforbund står bag - i Korsør i samarbejde med Korsør Lystfiskerforening.

Men selv om de fleste håbede på sol og en hornfisk på krogen, så er selve fangsten for de mange lystfiskere tilsyneladende slet ikke så vigtig.

- Der er ikke noget så skønt som at stå med en fiskestang. At fiske er at leve i nuet, og hver gang, at man kaster, tænker man, at nu er det nu, siger Bente Jensen, der fiskede for første gang for cirka 10 år siden.

- Jeg troede faktisk, at det ville være kedeligt, men jeg var solgt fra første gang, uddyber Bente Jensen, der søndag dog nøjedes med at sidde i klubhuset på Storebæltsvej.

Men ude på stenene med vandet skvulpende om fødderne var meldingen den samme.

- Det er bare dejligt at være sammen med sin familie, lyder det fra August på elleve. Han er hurtig til at vise et foto på mobilen af ham selv med en stor fisk fanget ved en tidligere lejlighed. Lillesøster Leah på seks år er også en erfaren lystfisker, og denne gang er det farmand, Peder Olsen, der viser et foto frem på mobilen fra den dag, hvor hun pludselig havde en kæmpe gedde på krogen.

Familien på fem er alle rutinerede og har medbragt egne fiskestænger, og selv om hornfiskene lader vente på sig, så er humøret højt.

Lidt længere henne ad revet sidder Oliver Andresen Treschow i færd med at spise franske vafler sammen med sin mormor og morfar, Karin og Gunnar Andresen.

- Jeg har ikke fanget noget i dag, men det gør ikke noget. Det er bare sjovt at være her og hyggeligt at møde de andre, der fisker, siger han.

Og samme melding kommer fra juniorleder i Korsør Lystforening, Rico Lie, som er glad for dagens store deltagelse af både egne medlemmer og udefrakommende gæster.

- Det at fange fisk er faktisk næsten ligegyldigt. At fiske er at mærke friheden, at hygge sig sammen og at være i naturen, lyder det fra Rico Lie, der opfordrer enhver lystfisker in spe til at kigge forbi klubhuset på Storebæltsvej 140 for måske at lade sig suge ind i et univers, hvor det er nærværet og de autentiske oplevelser, der er i højsædet.

Juniorerne har mødedag hver onsdag, seniorerne hver torsdag, og søndage formiddage står den på fælles morgenhygge i Revhuset.

Søndag blev der på Revet fisket efter hornfisk i tre timer fra klokken 10-13, hvorefter det var tid til at afgøre, hvilke tre juniorer og ene senior, der kunne løbe af med dagens præmier.