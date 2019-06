Se billedserie Hassan Abo Jabbal står for fodboldtræningen hver onsdag, og »hans« drenge var selvfølgelig også med til streetgame. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Asfalt giver fællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asfalt giver fællesskab

Slagelse - 12. juni 2019 kl. 16:53 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»We love asphalt« stod der på adskillige t-shirts, som blev luftet ved aktivitetshuset Nordhuset i Ringparken i Slagelse. Her var fodboldturnering, streetbasket, graffiti-workshop og streetdance. Alt på asfalt og alt akkompagneret af høj musik.

Den landsdækkende streetgame-karavane var på sin årlige visit. For at promovere den gadeidræt-træning, der foregår til daglig, for at finde flere, nye frivillige og for at holde en fest.

Her var da også fuld gang i alle aktiviteterne blandt både børn og unge, men her sker altså også noget til daglig.

En af de frivillige playmakere, som Ringparken har fem af, er Hassan Abo Jabbal, der står for fodboldtræningen hver onsdag, hvor mellem 20 og 30 børn mellem syv og 15 år deltager.

- Her kan de komme og hygge sig i stedet for at lave et eller andet dumt, og det er ikke kun fodbold. Det er fællesskab, respekt, og hvordan man skal tale til hinanden, fastslår han.

Men, hvorfor er aktiviteterne her mere attraktive for nogle end at melde sig ind i eksempelvis en almindelig fodboldklub, kunne man spørge.

- Her er det alles bane, og alle kan spille. Jeg vil hellere have, at de hygger sig, end at de skal være gode til fodbold. I en klub er der nogle, der får at vide, at de ikke er gode nok, svarer playmakeren gennem halvandet år, der selv rendte og spillede fodbold på asfalten i Ringparken, da han var lille, og på den måde føler, at han giver noget tilbage.