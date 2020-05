Se billedserie Mandag morgen fik beboerne på Engdraget (etape 3) »det glatte lag« - en fin, ny asfalt, som kunne benyttes allerede samme dag. Tirsdag følger etape 2, og sidste etape bliver efter planen asfalteret onsdag. Privatfoto

Asfalt-forvirring i nyt kvarter

Slagelse - 12. maj 2020 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen begyndte et planlagt asfalt-arbejde, hvor de tre små veje ind til hver af de tre etaper på Engdraget skulle have et frisk lag asfalt.

Et skilt i området fortæller godt nok, at asfalt-arbejdet begynder i uge 20 - altså i går. Men der er ingen yderlige forklaring - for eksempel i forhold til, hvor arbejdet præcis starter, og hvad beboerne skal gøre for at kunne komme ind og ud med deres biler, mens arbejdet står på.

- Søndag aften kørte en række beboere deres biler ud og parkerede dem på Hvedevej for ikke at blive »lukket inde«, fortæller Christian, en af beboerne i etape tre.

Han og flere andre troede nemlig, at arbejdet begyndte på etape 1, men det var ikke tilfældet:

- Vi blev vækket tidligt mandag ved, at der kom en asfaltarbejder forbi og spurgte, om vi skulle ud at køre i dag - for så skulle vi skynde os at fjerne vores bil, siger han.

Og mens han er taknemmelig for at få muligheden, så havde han hellere set, at han i sidste uge havde fået klar besked om, at arbejdet faktisk begyndte her - og også, hvor lang tid arbejdet ville tage.

Sjællandske spurgte kommunikations- og IT-ansvarlig i Slagelse Boligforening, Gada Omar, hvorfor der ikke blev givet ordentlig besked til de 126 husstande på Engdraget

- Beboerne blev pr. mail orienteret om, at arbejdet med asfaltering vil ske i uge 20, hvorefter entreprenøren skulle opdatere skiltene med de præcise dage for etaperne. Det har entreprenøren desværre ikke fået gjort, og det beklager vi og har i dag straks taget hånd om det, siger hun.

Efter Sjællandskes henvendelse til Slagelse Boligselskab mandag formiddag udsendte selskabet følgende besked til beboerne:

»Det er beklageligt, at I desværre ikke har modtaget nærmere besked, via skiltninger, om forløbet med asfalteringen på Engdraget. Jeg er netop nu pr. telefon blevet orienteret om, at de allerede skulle være i gang på vej 3 i dag. Vej 2 følger i morgen, og den første vej onsdag, såfremt vejret ellers arter sig planmæssigt.«

Det hører med til historien, at rammerne for beboerne på Engdraget er noget anderledes i forhold til det, man typisk ser i den såkaldte almene boligsektor.

Modsat andre større bebyggelser fra Slagelse Boligselskab er der nemlig ingen vicevært eller lignende - det er beboerne selv, som skal vedligeholde området, dog med hjælp fra boligselskabet. Meningen er altså, at beboerne i stort omfang skal trække på hinandens resurser - i stedet for automatisk at gå til en vicevært, håndværker eller hjemmehjælper.

Gada Omar siger til Sjællandske, at både beboerne og boligselskabet stadig er i læringsfasen:

- Det er klart, at vi lærer og justerer løbende - og det kan også være, at vi senere i forløbet er nødt til at opstille flere retningslinjer end det, der var udgangspunktet, i et samarbejde med afdelingsbestyrelsen.