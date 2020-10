Arrig kvinde smadrede forrude i taxa med en vinflaske

Det var en 28-årig kvinde fra byen, som mente, hun under en taxatur havde mistet en ring, men da den ikke var til at finde i bilen, kylede hun en flaske vin, som hun havde i tasken, mod forruden.

For at sikre ro på stedet blev den 28-årige anholdt klokken 8.00 og sigtet for hærværk og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Hun blev taget med til politistationen i Slagelse og løsladt igen klokken 10.20, efter at hun var svalet lidt af.