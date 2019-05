Arrig bilist rev bøde i stykker foran betjente

Tirsdag var politiet krydset Sdr. Ringgade/Mariendals Alle i Slagelse, hvor betjentene opmærksomt fulgte trafikken og trafikanterne.

Ikke færre end 52 trafikanter brugte en håndholdt mobil under kørslen, og det blev de standset og sigtet for.

En blev sigtet for at køre over for rødt og en for kørsel uden førerret. En blev også standset og sigtet for ikke at have spændt sikkerhedsselen, og da betjentene udleverede en bødetilkendegivelse til trafikanten, rev han den i stykker og smed papirstumperne på jorden.

Det udløste imidlertid endnu en sigtelse: Denne gang for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Den pågældende kan nu vente to bøder for overtrædelserne.