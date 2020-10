En arrig beboer fra Havrebjerg, der de seneste måneder har siddet fængslet, skal nu for retten.

Send til din ven. X Artiklen: Arrig 42-årig nu tiltalt for at skyde mand i hånden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arrig 42-årig nu tiltalt for at skyde mand i hånden

Slagelse - 03. oktober 2020 kl. 14:34 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Voldsmand, som i fjor blev idømt et halvt års fængsel ved Østre Landsret for overfald på en syrisk familie, har flere forseelser på samvittigheden. Nu skal han bøde for i hvert fald den ene.

Læs også: Dømt for at lyve i retten to gange efter hinanden

Således skal en nu varetægtsfængslet, 42-årig mand fra Havrebjerg møde ved Retten i Næstved tirsdag, hvor han tiltales for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Den 18. juli klokken 21.03 førte en uoverensstemmelse mellem ham og en anden, 29-årig mand til skud med et luftgevær, hvorefter politiet rykkede ud.

Gerningsmanden, der nu skal møde ved retten, som han har gjort det før i eksempelvis en voldssag, tiltales for at være gået ind i sit hus efter tvisten med formål at hente et 4,5 mm.-luftgevær, hvorefter han gik ud, tog sigte og skød efter tre personer.

Kun den 29-årige blev ramt, og haglet, som den 42-årige skød med, gik igennem offerets højre hånd.

Den 42-årige, som er kendt for sit iltre temperament i den lille by nord for Slagelse, blev varetægtsfængslet dagen derpå og befinder sig lige nu i Helsingør Arrest.

At han fortsat sidder fængslet, skyldes ifølge politiet grovheden og det faktum, at han har været i besiddelse af og også anvendt luftgeværet.

Det ønsker anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, desuden konfiskeret.

relaterede artikler

Ekskæreste dækkede over voldsmand: Nu tiltalt for at lyve ad to omgange 19. september 2020 kl. 07:40