En ferielejr for udsatte børn er planlagt til at blive afholdt i efterårsferien 2020, når en lempelse af forsamlingsforbuddet igen gør det muligt at mødes mere end ti personer. Men et lejrsted mangler. Foto: Ungdommens Røde Kors

Send til din ven. X Artiklen: Arrangører frygter at aflyse ferielejr for udsatte børn: Søger desperat efter nyt lejrsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arrangører frygter at aflyse ferielejr for udsatte børn: Søger desperat efter nyt lejrsted

En planlagt ferielejr for børn, der har det svært i hverdagen, er i overhængende fare på grund af COVID-19. Lejrstedet, der skulle være brugt, er nemlig lukket ned. Nu håber arrangøren, Ungdommens Røde Kors, at andre vil tilbyde et lejrsted.

Slagelse - 03. juni 2020 kl. 14:24 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Uanset, om det er en spejderhytte, en friskole, en efterskole, en bondegård, eller hvad der end er, så vil vi være villige til at kigge på det.

Sådan lyder et desperat og håbefuldt opråb i dag fra bestyrelsesmedlem i Ungdommens Røde Kors i Slagelse, Christopher Trung Paulsen.

På grund af udbruddet af coronavirus er en ferielejr for børn i 4. til 5. klasse, der kæmper med for eksempel ensomhed, nemlig i fare for at blive aflyst.

Ferielejren giver normalt børnene, der også kan have det svært på andre måder, et afbræk fra hverdagen. Og så skaber den vigtige, sociale fællesskaber.

Men i år er lejrstedet, som Ungdommens Røde Kors plejer at bruge til at afholde ferielejren for de udsatte børn, blevet lukket ned som følge af coronavirus.

Nu søger de derfor efter et nyt sted og håber, at nogen udefra kan hjælpe.

Alle forslag er velkomne - Vi har en bevilling fra TrygFonden til at lave en fantastisk lejr for 20 skønne børn i 4-5. klassetrin, som kunne have glæde af sådan en efterårsferie. Og den mulighed vil vi ikke gå glip af, lyder det målbevidst fra Christopher Trung Paulsen.

Lokalafdelingen i Danmarks største humanitære ungdomsorganisationen modtager derfor alle bud på et lejrsted »med kyshånd«, forklarer bestyrelsesmedlemmet.

Ferielejren er planlagt til at blive afholdt i efterårsferien 2020, når en lempelse af forsamlingsforbuddet igen gør det muligt at mødes mere end ti personer.

De deltagende børn kommer fra både Slagelse og Sorø Kommuner. Tidligere er lejren blandt andet blevet afholdt på Stillingelejren og Birkelylejren, hvor sidstnævnte var en lejr for børn med særlige behov.

- Desværre er stedet, vi havde planlagt at bruge, blevet lukket ned som følge af COVID-19. Så nu har vi meget kort tid til at skulle få booket noget til efterårsferien, og økonomien er lidt strammere i år, forklarer Andreas Bentsen, der er frivillig i lokalfdelingen.

Kort varsel - men få kriterier Sammen med Christopher Trung er han i fuld gang med at afsøge mulighederne for at få booket et nyt sted til lejren - selv om de ved, at det sker med kort varsel.

Arrangørerne er ikke kræsne, understreger de. Men der er dog få kriterier til lejrstedet:

Blandt andet skal der være plads til, at 20 børn og 10 voksne kan overnatte der i fem døgn. Og så skal børnene helst kunne deles op i værelser á to til fire børn, så de bor sammen og får mulighed for at danne venskaber.

De voksne skal blot kunne overnatte i en sal eller på samme måde delt op i værelser, lyder det i efterlysningen ifølge arrangørerne.

- Og der vil selvfølgelig også være brug for at vi har nogle køkkenfaciliteter til at kunne lave morgen- middag- og aftensmad, konstaterer Andreas Bentsen.

Har du et lejrsted, som Ungdommens Røde Kors må bruge? Så kan henvendelser rettes til mail christrungpaul@gmail.com eller på telefon 21 40 80 28.