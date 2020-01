Løbsarrrangør Kenneth Sommer er her fotograferet ved december-løbet fra hans bopæl på Tjørnevænget. Løbets retningspile på veje og fortov kostede ham en sigtelse for hærværk og omkring 20.000 kr. til det firma, der fjernede pilene. Foto: Jens Wollesen

Arrangør af marathon sigtet af politiet for hærværk

- Loven gælder naturligvis også for mig, men jeg havde bare ikke set, at det ville komme så vidt, at politiet har sigtet mig for hærværk. Jeg har ikke skrevet politiske budskaber, men malet pilene på veje og fortove for at give den bedst mulige service for deltagerne i mit Trivsel 24syv Marathon, siger 36-årige Kenneth Sommer til Sjællandske.

Han understreger, at han tager det fulde ansvar for at få fjernet de omkring 250 spraymalede pile i både hvide og lyserøde udgaver.