Se billedserie Fødselaren rører ikke almindelig vand, så fødselsdagsgaven fra barnebarnet Stine bestående af to rammer Faxe Kondi faldt i god jord hos fødselaren.

Send til din ven. X Artiklen: Arne rundede 100 år med fuld musik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arne rundede 100 år med fuld musik

Festlig fødselsdag for Arne Thunbo, der i sit lange liv - på 100 år - blandt andet har serveret for dronning Margrethe på M/F Broen.



Slagelse - 05. august 2020 kl. 10:10 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flagene var oppe, solen skinnede og der hørtes sang og musik på Plejecenter Lützensvej på Quistgårdsvej tirsdag.

Anledningen var, at Arne Thunbo rundede de 100 år. Familien var mødt talstærkt op, og så stod den ellers på hygge med lagkage, hyldesttaler fra en af de øvrige beboere, festsang og underholdning ved Ringsted Kvartetten.

Det sidste havde sønnen Ole Thunbo sørget for. Han spiller i Selandia Brass Band i Slagelse, hvor også en af musikerne fra Ringsted Kvartetten er med.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) var også på programmet som deltager i festen, og så manglede den traditionelle hilsen fra dronning Margrethe d. II da heller ikke.

- Det manglede da også bare, for hende har jeg jo serveret for, lød det fra Arne Thunbo, der kunne fortælle Sjællandskes udsendte, at han havde været tjener på M/F Broen, som jo netop i denne uge er lagt til kaj i Halsskov.

Her var der naturligvis en kongelig salon, hvor Arne Thunbo havde været tjener og altså serveret for majestæten.

Uddannet tjener Arne Thunbo er født i Pillemark på Samsø, men forlod ret hurtigt øen for at komme i lære som tjener i Kolding.

Senere kom han til Grand Hotel i København og senere igen ud at sejle med ØK.

Turen gik til østen, men Arne Thunbo brød sig ikke om at være der. Så kursen blev sat nordpå.

- Blandt andet gennem den engelske kanal, hvilket var meget farligt, da rejsen foregik i 1943, hvor farvandet var mineret af tyskerne, fortæller sønnerne Peter og Ole Thunbo, der er de sidste tilbageværende af en oprindelig børneflok på fire.

Der er seks børnebørn og 11 oldebørn.

Arveløshed kan true.. Senere blev Arne Thunbo hotelejer i Langaa, hvilket dog ikke gik så godt, da rigtig mange tog ikke stoppede på denne station.

Han har også været vaskeriejer og ansat på en radiatorfabrik i Korsør.

Op til sin pensionering var han kontorbetjent på glasværket.

Han mistede sin hustru for en del år siden, men har klaret sig selv i egen bolig indtil han for halvandet år siden flyttede på plejehjemmet.

- Her passer de mig godt. Jeg kender ikke alle mennesker her, men jeg lader som om, sagde han til stor moro for familien ved fødselsdagsfesten.

En ting hører dog med til en ordentlig pasning af Arne Thunbo, og det er at holde ham velforsynet med kondivand.

- Han drikker simpelthen ikke vand. Med den begrundelse, at det har fiskene tisset i. Så man kan næsten blive gjort arveløs, hvis man ikke sørger for, at han har nok kondivand, fortæller Peter Thunbo.

Ved fødselsdagen sørgede barnebarnet Stine dog for, at der er kondivand til et stykke tid. Hun mødte nemlig op med hele to rammer Faxe Kondi, som hun havde fået sponseret, og den gave faldt tydeligvis i god jord hos fødselaren.