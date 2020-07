Se billedserie Arkæolog Michael Vennersdorf foran graven, hvor stigen er ved at blive løftet ud. Foto: KIM BRANDT

Arkæologer gør endnu et overraskende oldtidsfund

En muligvis 1700 år gammel stige er dukket op af jorden i forbindelse med en udgravning ikke langt fra Flakkebjerg. - Det er meget usædvanligt at finde træ, som er så velbevaret, siger arkæolog.

Slagelse - 04. juli 2020

I forbindelse med anlæggelsen af gasledningen Baltic Pipe er der dukket mange spændende ting og sager op af jorden. Fund, som fortæller noget om fortiden og et foranderligt landskab gennem tiderne. Nogle af dem er tidligere beskrevet i Sjællandske - blandt andet fundet af en række børnegrave, som avisen beskrev for tre uger siden.

Og nu har arkæologerne gjort et nyt fund, som er ret usædvanligt: En stige med indhuggede trin, som efter alt at dømme stammer fra Jernalderen (500 f.Kr. til 400 e.Kr., red.).

- Vi ved endnu ikke, præcis hvor gammel den er. Det skal først undersøges nærmere. Men et bud kunne være, at den blev brugt for omkring 1700 år siden, siger arkæolog og museumsinspektør Michael Vennersdorf.

Vi mødes fredag formiddag på en mark i området nær Flakkebjerg, hvor store gravemaskiner allerede har sat sine tydelige spor i omgivelserne. Maskinerne laver forarbejdet til den kommende gasledning - og dette gravearbejde er nu sat på midlertidig stand by.

- Vi har cirka 14 dage endnu til at gøre vores arbejde færdigt, fortæller han.

Arbejdet med at sikre fund fra fortiden forgår ikke kun her ved Flakkebjerg - faktisk drejer det sig om en strækning på cirka 22 kilometer, hvor der allerede er gjort en del fund.

Men i dag handler det om at få fritlagt og fjernet den specielle træstige, som hurtigst muligt skal sikres mod at smuldre.

- Den har sandsynligvis ligget i vand, og dermed er den bevaret. Men hvis den blot får lov at ligge her, så vil den hurtigt udtørre og smuldre, forklarer han.

Derfor bliver den også sprøjtet med vand, mens udgravningen skrider frem.

En gammel stige er naturligvis ikke så spektakulært et fund som et velbevaret vikingeskjold eller guldsmykker og lignende, men den har alligevel værdi for arkæologerne.

- Jeg tror, stigen har været brugt til at nå ned til en brønd - eller en lergrav. Og på den måde fortæller den historien om datidens mennesker og et landskab, som er i evig forandring. På samme måde som folk om 2000 år måske vil finde resterne af den nye gasledning, som snart går igennem området her, siger han.

Det lykkedes for arkæologerne at få stigen løftet op af det to en halv meter dybe hul, og nu skal den så sendes til videre analyse og opbevaring i Køge.

- Så venter der et længere forløb, hvor alle vores fund nøje skal granskes og dateres. Det vil formentlig tage et års tid - så til næste sommer kan vi give offentligheden et samlet indblik i alle de fund, vi har gjort, slutter Michael Vennersdorf.

