Se billedserie Formand for de lokale skoleledere, Søren Ranthe, havde foretrukket at vente med en aftale til efter den nedsatte kommission var kommet med sine aftaler. Foto: Thomas Holm Nielsen

Arbejdstidsaftale glæder lærere, men ikke skoleledere

Slagelse - 08. juni 2018 kl. 06:23 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I det kommende skoleår får kommunens lærere mulighed for i øget omfang at bestemme, hvor de vil forberede sig. De vil ikke være tvunget til at være på skolen så mange timer om ugen som i dag.

Det er resultatet af de ændringer af arbejdsvilkår, som netop er blevet aftalt mellem Slagelse Lærerkreds, Skolelederforeningen og Slagelse Kommune.

DDet er samtidig aftalt, at der i efteråret skal arbejdes med forslag til en egentlig lokal aftale om arbejdstilrettelæggelsen på skolerne fra 2019/20.

- Det der i dag er aftalt koster ikke kommunen en krone, men det vil en egentlig lokal aftale kunne komme til, da vi vil stille krav om, at der kommer loft over, hvor mange timer en lærer må undervise, hvilket vil kræve ansættelse af flere lærere. Det spørgsmål skal derfor med i kommunens budgetdrøftelse, siger formand for Slagelse Lærerkreds, Per Toft Haugaard.

Det fremgår af en udsendt meddelelse fra kommunen, at parterne er enige om, at det er ude på de enkelte skoler, at rammerne for arbejdstilrettelæggelsen skal drøftes og udvikles.

- Ændringerne er faktisk ikke særligt omfattende, men de vil afgørende forbedre lærernes arbejdsvilkår ved at give dem mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Jeg er overbevist om, at ændringerne vil give Slagelse Kommune væsentligt bedre muligheder for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft samtidigt med, at vi også vil se en stor forbedring af lærernes arbejdsmiljø, arbejdsglæde og en sænkning af sygefraværet. Til gavn for elevernes undervisning, siger Haugaard.

Haugaard oplyser, at det i dag er sådan, at der er krav om, at lærerne skal være tilstede på skolen i 37 af arbejdsugens 40 timer.

Dette krav sænkes i aftalen til 36 timer, men samtidig står der, at der i det lokale samarbejdsudvalg kan aftales afvigelser herfra. Ligesom skolelederne opfordres til at planlægge med en gennemsnitlig tilstedeværelse, der ikke er højere end 35 timer. Med mindre der der særlige faglige eller pædagogiske forhold, der gør at dette ikke er muligt.

Skolelederforeningen havde dog foretrukket at vente på den nedsatte kommission barsler med en række anbefalinger til en fælles aftale mellem Kommunernes Landsforening, lærerforeningen og skolelederforeningen.

- Skolelederforeningen lægger vægt på den fortsatte fremgang i de faglige resultater på skolerne. Denne gode fremgang bibeholdes kun ved fortsæt vægtlægning af samarbejdstid på skolerne. Forskningen viser, at fag fagligheden styrkes ved at arbejde sammen i professionelle læringsfælleskaber. Kerneopgaven er elevernes læring, og den sikres ikke ved mere individuel forberedelse, men ved fælles fagfaglig forberedelse i teams, der bliver »holdt op« på, hvad der foregår i undervisningen, siger formand i Skolelederforeningen Søren Ranthe.