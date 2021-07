Se billedserie Daværende formand Henrik Hjort (tv) og havnefoged Jesper Dinesen Petersen her fotograferet i november i forbindelse med den forestående store udskiftning af træbroer til betonbroer med jernpæle, som er sikret mod angreb fra pæleorme, ligesom de følger vandet op og ned samt dæmper bølgerne. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Arbejdspres fik formand til at gå af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Arbejdspres fik formand til at gå af

Formandsskifte i Korsør Lystbådehavn, som er udfordret af sygemeldt havnefoged, der skal have en coronaudskudt operation. Frivillige og den tidligere havnefoged John Klintskov træder til her i højsæsonen.

Slagelse - 04. juli 2021 kl. 09:05 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Formandsskifte og sygemeldt havnefoged til efter sommerferien er status netop nu i højsæsonen i Korsør Lystbådehavn, hvor både sejlere og autocampere i stort tal nyder Korsørs nærhed til Storebælt.

- Jeg fik tydelige signaler ved, at jeg bare stirrede ud i luften, så jeg vidste godt, at den var gal med alt for stort arbejdspres fra et fuldtidsarbejde tillagt de mange timer som formand, siger Henrik Hjort.

På den seneste generalforsamling gik han derfor af. Han er nu 2. suppleant til bestyrelsen.

- Det er en enorm lettelse, siger Henrik Hjort.

Corona-udskudt Samtidig med formandsskiftet er havnefoged Jesper Dinesen Petersen indkaldt til en coronaudskudt operation, hvorfor han ventes at være sygemeldt til efter sommerferien. De to tilbageværende på havnekontoret har fået stor hjælp af frivillige for at klare højsæsonen. Også den tidligere havnefoged gennem 24 år John Klintskov er klar til at hjælpe ved eksempelvis særlige kranopgaver.

- Jeg kører fortsat turistbus, men ikke som et fast job, så jeg kan godt hjælpe, hvis der er brug for det i havnen, siger 70-årige John Klintskov.

Mistede del af ben John Klintskov vil af mange være kendt for den voldsomme ulykke, der for 11 år siden kostede ham fem centimeter af det ene ben.

- Jeg havde sat både i vandet med den hånddrevne kran hundredevis af gange, da støttebenet pludselig knækkede, så både kran og båd og jeg røg i vandet, siger John Klintskov.

- Da jeg kom op, manglede noget af mit ene ben i kedeldragten - eller rettere det var der, men hang kun fast i en tynd sene, siger John Klintskov.

I dag har han det godt. Med indlæg i sit fodtøj bevæger han sig næsten normalt. Men de mange operationer og det lange sygeforløb kostede ham dengang jobbet i lystbådehavnen.

Ny formand Den tidligere 57-årige næstformand Bjarne Stubager er ny formand.

Han har sejlet tursejlads i sejlbåd i mere end 25 år. For to år siden flyttede han tilbage til Korsør i hus på Wormsvej efter at have boet i Dragør i mange år. Et arbejdsliv i den finansielle sektor har han skiftet ud med at være selvstændig virksomhedskonsulent.

Næstformand er Lars Teil Lindgaard, kasserer Poul Nørgaard Andersen, bestyrelsesmedlem Christian Houkjær, Korsør Sejlklubs repræsentant Kasper Jørgensen, kommunens repræsentant Flemming Ericsen, mens John Nielsen og Henrik Hjort er suppleanter.