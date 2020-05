Helle Jørgensen sætter pris på, at hendes fem medarbejdere kan beholde jobbet via arbejdsfordeling.

Arbejdsfordeling sikrer job efter corona

Slagelse - 13. maj 2020

- Vi klarer den. Vi klarer den uden af skulle afskedige vores dygtige og loyale medarbejdere.

Helle Jørgensens stemme er lettet. Men en af hendes store bekymringer er også forsvundet. Hun er nu helt sikker på, at hendes butikker i Slagelse og Næstved kommer gennem corona-krisen uden at skulle sende en eneste af de fem medarbejdere hjem med en fyreseddel. Muligheden for at indføre arbejdsdeling blandt personalet har skabt ro på en væsentlig del af økonomien.

- Jeg skal sent glemme den 11. marts, hvor det blev meddelt, at Danmark lukker ned. Jeg fik en knude i maven af den store usikkerhed, der opstod. Hvad er konsekvensen, og hvordan kommer vi dog sammen gennem den svære tid? Det var spørgsmålene, der meldte sig, fortæller Helle Jørgensen, der er indehaver af delikatesse- og brugskunstbutikkerne KræmmerHus.

Styr på omkostningerne

Påsken stod for døren, og Helle Jørgensen fik hurtigt afbestilt de varer, hun kunne for at begrænse omkostningerne. Og så var der ellers en vigtig telefonsamtale med Jobcenter Slagelse, som skulle vise sig at blive det, som siden har holdt gejsten i KræmmerHus på toppen.

- Da jeg erfarede, at der var mulighed for støtteordninger, kontaktede jeg jobcenteret, som jeg i mange år har samarbejdet med. Her fik jeg råd og vejledning om arbejdsfordeling, som en måde til at undgå afskedigelse af personalet. Det var en ordning, som passede perfekt til mine ønsker. Og da mine medarbejdere var med på ideen, fik vi sammen med Jobcenter Slagelse hurtigt tingene på plads, fortæller Helle Jørgensen.

Medarbejderne møder nu på arbejde forskudt. Nogle er således hjemme, mens andre er på arbejde. Og så byttes der rundt. På den måde bevarer alle medarbejdere både jobbet og kontakten med kunderne. Det er en lykkelig situation, mener Helle Jørgensen.

- Personalet er det vigtigste aktiv, man kan have. Branchekendskabet og relationerne til kunderne er så vigtige, og den ekspertise vil jeg ikke miste, siger hun.

Gang i kreativiteten

Der kommer heldigvis stadig kunder i butikken, for trangen til kaffe, te og chokolade er ikke blevet mindre - tværtimod. Men den nye svære tid har også afstedkommet positive nyskabelser, som nok skal blive en gevinst for forretningen fremover.

- Vi har udvidet vores To-Go-koncept, hvor kunderne kan afgive bestillingerne på vores delikatesser på internettet. Så pakker vi ordren og leverer til kunden. Rigtig mange har benyttet sig af denne service, nu de ikke selv kan deltage i bryllupper, runde fødselsdage og andre mærkedage. Jeg er sikker på, at den del af vores forretning er kommet for at blive. Og nok også i et betragteligt omfang, siger Helle Jørgensen, der er glad for, at hele personalet er med til at stå krisen igennem og komme stærkt igen, når alt bliver mere normalt igen.