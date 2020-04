Kiropraktor Nis Alnor benytter sig af arbejdsfordeling, som betyder, at man kan nedsætte medarbejderes overenskomstbestemte arbejdstid i en tidsbegrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget. Medarbejderne får, når en række betingelser er opfyldt, ret til supplerende dagpenge for de dage, hvor de ikke arbejder.

Arbejdsfordeling hos kiropraktoren

- I denne tid opretholder vi kun et nødberedskab med en reduceret medarbejderstab. Som konsekvens af Corona-epidemien har vi færre patienter, og derfor er behovet for, at alle vores medarbejdere er på arbejde, ikke det samme. Vi har ikke ønsket at afskedige medarbejdere, men valgt en ordning med arbejdsfordeling, som er den optimale løsning for os, i den situation vi er i, siger ejer af Slagelsekiropraktoren, Nis Alnor.

- Vi har talt situationen igennem på klinikken. Alle kan se, at vi på tre-fire måneders sigt ikke kan køre videre på samme måde som før med et vigende patientantal. Så for at undgå afskedigelser er arbejdsfordelingen det bedste i en svær tid. Og alle er glade for at komme på arbejde og på den måde stadigvæk både have et fagligt og socialt indhold, siger Nis Alnor.