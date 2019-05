Se billedserie Det var den siddende mand i de lyse bukser med kaffekoppen til venstre for den stående mand i blå skjorte, der fortalte, at mange beboere simpelthen vil nægte at flytte. Herefter forlod han sammen med godt 20 andre med arabisk baggrund mødet. Foto: Helge Wedel

Arabere udvandrede fra møde: Vi nægter at flytte fra Motalavej

Slagelse - 01. maj 2019 kl. 19:56 Af Helge Wedel

BoligKorsørs informationsmøde om nedrivninger af 164 boliger på Motalavej samlede over 150 beboere. Boligformand forstå ikke de arabiske beboere, der forlod mødet uden at få svar på deres spørgsmål.

Den sidste omgang af nedrivninger af boliger på Motalavej er sat i gang. 164 boliger skal væk i afdeling 35, der udgøres af fire firkanter med blokke. Nedrivningerne følger for at opfylde kravet i den vedtagne ghettoplan fra Folketinget om maksimalt 40 procent almene boliger i de nuværende ghettoer i 2030. Fordi der allerede er revet boliger ned i de øvrige afdelinger på Motalavej, har BoligKorsør fået dispensation, så 58 procent må være almene boliger i 2030, hvofor »kun« 164 boliger skal væk.

På Comwell Korsør blev beboerne fra Motalavej mødt af to uniformerede betjente, da de kom for at deltage i BoligKorsørs informationsmøde om de forestående nedrivninger og genhusninger. For nogle beboere bliver der tale om permanente genhusninger i andre af boligselskabets afdelinger i Korsør, fordi der fjernes 164 lejligheder på Motalavej.

Udsigten til at skulle flytte væk fra Motalavej er hos en del af beboerne med arabisk baggrund ikke faldet i god jord.

På mødet insisterede en arabisk mand på at få ordet straks ved mødets start, men blev henvist til den efterfølgende spørgerunde.

Her var han den første med både generel ros men også et markant budskab om, at der var mange, der simpelthen vil nægte at flytte fra Motalavej, uanset hvad der sker! Da budskabet var leveret, forlod han sammen med over 20 andre beboere med arabisk baggrund mødet.

Formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren glæder sig over det store fremmøde til informationsmødet, men han forstår ikke de beboere, der udvandrede.

- Jeg forstå ikke, at de går i stedet for at få svar og forklaringer. Vi har jo tolk med på mødet, så informationerne bliver også givet på arabisk, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske.

På mødet beklagede boligformanden i sin velkomst over for de fremmødte beboere, at det angiveligt grundet en læk i boligselskabet havde været muligt for Sjællandske allerede den 20. marts at omtale den nye omgang af bolignedrivninger.

Den præcise nedrivningsplan vedtages først i forbindelse med en helhedsplan, der besluttes i 2021. Helhedsplanen får beboerne også indflydelse på. I 2022 sendes arbejdet i helhedsplanen så i udbud, hvorefter genhusninger, nedrivninger og moderniseringer af de tibageværende boliger ventes at gå i gang fra 2023. Her vil det så vise sig, om de beboere, der i dag nægter at flytte, fortsat har adresse på Motalavej.