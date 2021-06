Ved 2020-udgaven Korsør Aqtive Day lørdag den 22. august lå M/F Broen stadig i vandet. Håbet er, at den her i sommer bliver klar til guidede rundvisninger. Foto: Helge Wedel

Aqtive Day med færgebesøg?

Traditionen med Aqtive Days er i år blevet til Korsør Aqtive Day lørdag den 3. juli i Halsskov Havn, hvor der foruden de velkendte aktiviteter i bedste fald også bliver mulighed for guidede ture formentlig udendørs på storebæltsfærgen M/F Broen.

Slagelse - 10. juni 2021 kl. 11:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Ejendomschef i center for kommunale ejendomme Rune Overlade oplyser til Sjællandske, at arbejdet med at få færgen tæt øverst mod regnvand og sikret indvendig er i fuld gang. Herefter skal færgen godkendes til brug af diverse myndigheder - herunder brandmyndigheder.

Rune Overlade håber, at det hen over sommeren inklusiv lørdag den 3. juli bliver muligt med guidede ture på færgen som minimum udvendigt, hvorfra der i øvrigt er en fremragende udsigt over området og mod den hængende »broperle« over Storebælt.

Nyhed: Vandrutchebane Det er fjerde år i træk, at lokale ildsjæle og en stribe foreninger holde vandsportsfestivalen Korsør Aqtive Days. I år er nyheden en stor vandrutchebane, så det bliver muligt at prøve og opleve et Big Splash!

Wakeboardbanen kører og gode råd om udspring fra det gule containertårn gives af fra Danmarks bedste highdivers. På dagen vil Kaffeklubben, Korsør Holder Sammen og DJ'en ALL AROUND sørge for, at der er god stemning, god kaffe, ligesom energien kan holdes oppe med mad og drikke.

Aqtive Days er støttet af Slagelse Kommune, Korsør Erhvervsforening og Korsør Turistråd, der også er medarrangør, samt Korsør Bykontor. Hertil to helt nye medspillere i form af Korsør Kulturhus og Slagelse Musikhus, der i fællesskab støtter op om det musikalske indslag med DJ hele dagen.

De står bag Foreningerne bag Aqtive Days er Korsør Cable Park, Svøm Slagelse Korsør, Volleyklubben Vestsjælland, Korsør Holder sammen og Korsør Bykontor.