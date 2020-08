Se billedserie Den femte udgave af Aqtive Day(s) nu på lørdag bliver den første udgave med storebæltsfærgen M/F Broen i færgelejet med den bevarede broklap. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Aqtive Day med armbånd og Tour de France Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aqtive Day med armbånd og Tour de France

Deltagerbegrænsning på 100 til årets endagsudgave nu på lørdag af Aqtive Days med Tour de France-tema og foredrag om brugen af storebæltsfærgen M/F Broen.

Slagelse - 19. august 2020 kl. 08:29 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona har ikke slået årets udgave af Aqtive Days i Halsskov Færgehavn fuldstændig ud, selv om både broløb er aflyst, Tour de France starten i Danmark først sker i 2022 og forsamlingsforbud på over 100 stadig gælder.

- Vi har valgt at gennemføre en enkelt Aqtive Day lørdag den 22. august fra klokken 11 til 17 med begrænset deltagelse på 100 grundet det fortsatte forsamlingsforbud, siger Søren Willeberg, der er en af initiativtagerne til de vandaktive dag(e), som i år gennemføres for femte gang. Forhåbentlig i bedre vejr end det kolde og blæsende i 2019.

Vagter er hyret til at sørge for, at der ikke er mere end 100 gæster ad gangen til de mange aktiviteter, hvor der også er sørget for afspritning. Deltagerne skal derfor bærer et af de 100 armbånd, som giver adgang. Blandt aktiviteterne er også foredrag af kommunens projektchef Torben Hjelm om den fremtidige brug af Storebæltsfærgen M/F Broen. Der er netop sprunget hul i betonbunden foran færgen, så en spunsvæg kan slås ned, hvorefter vand pumpes ind, og færgen hæves til den ønskede højde, inden den lægges fast med sand omkring.

Den endelige overdragelse af den fastlagte færge ventes først at kunne ske om seks-otte uger, hvorefter kommunen skal tilslutte el, vand og kloak til færgen. Adgang for publikum er derfor nok først til oktober.

Ingen færgeadgang - Færgen er en byggeplads, så der bliver foreløbig ikke mulighed for publikum til at komme om bord og se det indvendige af den historiske færge, siger Torben Hjelm. Klokken 12 og 15 vil han holde foredrag og fortælle om fremtidsplanerne for den nymalede storebæltsfærge.

Tour de France-dyst Selv om Tour de France på dansk grund er udskudt til 2022, så er der på lørdag sørget for, at verdens største cykelløb stadig huskes. Der sættes en stor målportal op, og under den kan man prøve kræfter med fire Tour de France-cykler. Der er tale om KOMPAN Motionscykler, hvor der kan dystes mod familien, kolleger eller vennerne.

Kite-surfere vil i løbet af dagen være en del af aktiviteterne på vandet, hvis vinden tillader det. Når de kommer ind på land, fortæller de, hvordan man kan komme i gang med den vovede, action-prægede sport.

Aqtive Days er støttet af Slagelse Kommune, Korsør Erhvervsforening og Korsør Turisttråd, der også er medarrangør, samt Korsør Bykontor.

Foreningerne bag Aqtive Days er Korsør Cable Park, Svøm Slagelse Korsør, Volleyklubben Vestsjælland, Korsør Holder...sammen og Korsør Bykontor.

I løbet af dagen vil Kaffeklubben, Korsør Holder... Sammen og DJ'en ALL AROUND sørge for, at der er god stemning, god kaffe, ligesom energien kan holdes oppe med mad og drikke.

Programmet Kl. 11-17: Wakeboard - den nye kabelbane og foreningen Korsør Cable Park holder åbent hus kl. 11-17. Kom og prøv at stå på vandet. Dygtige instruktører fra Korsør Cable Park står klar til at hjælpe dig i gang.

Kl. 11-17: Udspring - se de dygtige udspringere fra High Diving Denmark udfører de akrobatiske spring fra de gule containere. Kl. 11 og kl. 14 vil du have mulighed for at få gode råd, hvis du selv har mod på udspring.

Kl. 11-17: Beachvolley - Volleyklubben Vestsjælland giver gode tips og mulighed for at spille.

Kl. 11-17: Havsvømning - at svømme i det åbne hav er en anden oplevelse end i svømmehallen. SVØM Slagelse Korsør fortæller om sikkerhed og om hvornår der trænes hav- svømning i klubben.

Kl. 11-17: Stand Up Padling - eller bare SUP. Korsør Sejlklub og SVØM Slagelse Korsør giver dig mulighed for at komme sikkert op på boardet og ud på vandet.

Kl. 11-17: Saunagus - uanset vejret er det en helt speciel oplevelse at få en gus-tur i sauna-trucken.

Kl. 12 og 15: Hvad er næste skridt for færgen M/F Broen. Projektleder Torben Hjelm fra Slagelse Kommune fortæller om færgen og fremtidens brug af den.