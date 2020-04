Aprilsnar gik galt: Nu vil øboere mødes online - i virkeligheden

Hyggelige fællesspisninger har fundet sted på Omø i mere end 25 år - et tradition, der nu skal til at foregå online på grund af coronavirus. Tilslutningen er stor, men initiativet startede i virkeligheden som en aprilsnar.

Som en aprilsnar inviterede Omø Beboer- & Grundejerforening øboere til fællesspisning – bare online. Men selv om det »bare var for sjov«, mødte initiativet så stor interesse, at det nu arrangeres i virkeligheden.

»Det hele går ud på, at vi hver især laver mad, som vi plejer, og lidt i halv syv åbner man for computeren og trykker på dette link.«

Sådan var meldingen i et nyhedsbrev sendt ud til beboere på Omø, da Omø Beboer- og Grundejerforening inviterede til et helt nyt tiltag - nemlig fællesspisning online. Og datoen var fast: Det skulle foregå den 1. april.

Der var nemlig i virkeligheden tale om en aprilsnar, afslører foreningens formand, Dorthe Winther.

Men trods datoen var joken gået fleres næse forbi. Og lidt i halv syv den 1. april sad flere øboere fra Omø derfor klar foran deres computer - for at få mulighed for være sammen hver for sig.

- Èn fortalte endda, at hun havde taget fin kjole på, og at de skulle have citronfromage til dessert. Men det blev altså aldrig afviklet, fortæller Dorthe Winther, som dog kan afsløre, at der nu vil komme en ny invitation.

Et reelt behov - Der var rigtig mange, der prøvede at komme på gennem det link, vi havde sendt ud. Så selv om vi havde tænkt det lidt i sjov, viste det sig faktisk, at der er tale om et reelt behov, forklarer formanden for Omø- Beboer- og Grundejerforening.

På Omø er man nemlig vant til at mødes til fællesspisning, men restriktioner for at inddæmme smittespredning af coronavirus forbyder i dag forsamlinger på mere end ti personer.

Derfor er de traditionelle fællesspisninger på øen også aflyste.' Artiklen fortsætter efter billedet...

- På en ø som Omø betyder fællesskabet meget,

fortæller Dorthe Winther, der derfor planlægger

endnu en online fællesspisning for øboerne efter påske.



Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) satser regeringen imidlertid på en gradvis genåbning af Danmark allerede efter påske. I første omgang bliver det dog kun folkeskolens yngste klasser og daginstitutioner, der får lov til at åbne, meddelte statsministeren mandag.

Hvor længe større forsamlinger vil være forbudt er uvist. Indtil videre vil et forsamlingsforbud på mere end ti personer gælde til og med august.

Vigtigt at mødes - Men jeg regner ikke med, at vi får lov til at mødes til fællesspisninger i lang tid. Og for mange er det vigtigt at kunne være sammen, og særligt på en ø som Omø betyder fællesskabet bare rigtig meget, fortæller Dorthe Winther, der derfor planlægger endnu en online fællesspisning for øboerne efter påske.

Denne gang uden, at det er en aprilsnar.

"(...) det, der er fremmed for os, det er, at vi ikke »bare lige kan mødes med naboen«, som vi jo egentlig plejer at gøre rigtig meget."

- Dorthe Winther, formand for Omø- Beboer- og Grundejerforening - Dorthe Winther, formand for Omø- Beboer- og Grundejerforening - Jeg tror, at vi på øer og på Omø er vant til at være lidt isoleret, så selve isoleringen grundet coronavirus er ikke så fremmed for os - men det, der er fremmed for os, det er, at vi ikke »bare lige kan mødes med naboen«, som vi jo egentlig plejer at gøre rigtig meget , fortæller foreningens formand.

Ifølge Dorthe Winther skal de online fællesspisninger derfor være med til at bevare og styrke fællesskabet i en tid, hvor regeringen opfordrer til, at alle holder afstand.

Også selv om det ifølge hende aldrig vil være en direkte erstatning til de normale fællesspisninger.

- Det er jo langt fra det samme som at mødes i virkeligheden, og nogle vil måske også synes, at det med teknikken er en udfordring. Men at mødes online kan kan være et hjælpemiddel og noget, vi kan gøre, når vi ikke har mulighed for det andet forklarer Dorthe Winther og slår fast:

- Men der er ingen tvivl om, at vi alle glæder os til at kunne mødes igen. Sammen. I virkeligheden.