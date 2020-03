Appel efter elevs død: Tal nu med jeres børn

- Vi er blevet oplyst om, at eleven ikke var smittet med Covid-19, men døde af andre årsager. Derfor vil vi ikke af denne årsag iværksætte yderligere tiltag på vores skoler, institutioner etc., end vi gør i forvejen, skriver kommunaldirektør Frank E. Andersen i en meddelelse til byrådet mandag.

- Med stor beklagelse har vi her til morgen fået viden om, at en elev på Antvorskov Skole er afgået ved døden. Det er en dybt ulykkelig hændelse, og vores tanker går til familien, skriver han desuden og bemærker, at der er iværksat krisehjælp.

Kort efter at skolen sendte orienteringen ud til forældre, begyndte også eleverne på skolen af korrespondere indbyrdes. Det via sociale medier såsom Snapchat.

Ifølge skoleleder Søren Ranthe er der flere hensyn at tage i denne tragiske sag. Dels til familien, som fortjener ro og kondolencer, dels skolekammerater og børn, som for tiden hører om coronavirus overalt.

- Jeg har bedt dem om at tale med deres børn. Der er en skoleopgave, men også en forældreopgave. Vi har ikke eleverne tæt på os i øjeblikket, og vi skal udvise respekt for familien. Der skal ikke køre alt muligt på Snapchat, og hvor børnene ellers taler med hinanden. Det her er selvfølgelig meget alvorligt. Det er vigtigt, at forældrene får talt med deres børn, siger en berørt skoleleder.