Apotekerne har stadig mundbind - og sælger dem også

Bortset fra at glæde sig over, at de fleste ikke skal bruge mundbind i disse dages varme, efter at kravet om mundbind nu kun gælder i offentlig transport, kan byens apoteker konstatere, at de ikke ligger inde med store lagre af de bind, de fleste nu har smidt. Apotekerne melder som med én mund om, at de stadig har mundbind, men at det ikke er sådan, at de hober sig op.