Apoteker allerede løbet tør: Blåt badge bliver revet væk

De nye badges bliver revet væk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Siden mandag har man på apoteket kunnet afhente et gratis badge, der opfordrer til at holde afstand. Men allerede nu er flere apoteker løbet tør. Nye leveringer er dog på vej.

Slagelse - 15. oktober 2020 kl. 09:00 Af Fleur Sativa

- Hæng lige på. Vi har rigtig travlt i øjeblikket.

Sådan lyder meldingen flere gange fra en skrattende telefonforbindelse med lyden af menneskestøj i baggrunden, da Sjællandske foretager en rundringning til apotekerne i Slagelse Kommune.

For ud over de typiske kunder, der træder ind ad døren for at afhente en recept eller betale for håndkøbsmedicin, bliver lyden af dørklokken for tiden også afløst af særligt ét spørgsmål:

"Kan jeg få et badge?" Fra i mandags har man nemlig på landets apoteketer gratis kunnet afhente et lille blåt badge med en tegning af to personer med en afstandspil imellem.

Og i Slagelse Kommune er de allerede blevet revet væk efter blot tre dage.

Ikke flere på lager - Det er alle, der vil have det. Og hvis folk vil have et, så får de et, fortæller apoteker Jacob Hjelme fra Slagelse Løve Apotek beliggende i Vestsjællandscentret.

Her må man dog foreløbig melde udsolgt, mens man venter på en ny levering af de nye badges.

- Jeg håber, at vi modtager dem i slutningen af denne uge, forklarer Jacob Hjelme.

De små badges har nemlig en vigtig funktion. Håbet er, at de kan få folk til at holde afstand til udsatte, sårbare eller bekymrede borgere med henblik på at undgå coronasmitte. Et tiltag, der blev præsenteret på et pressemøde i forrige uge.

Over bekymringsgrænse Badget er således udviklet af en lang række patientforeninger og Sundhedsstyrelsen, som oplyser, at det kan bruges af alle. Man skal derfor ikke kunne dokumentere, at man er i en særlig risikogruppe for at få udleveret et badge.

Der er i første omgang produceret 80.000 badges, oplyser Danske Handicaporganisationer.

Tanken er, at de hver især skal gøre det lettere og mere ukompliceret at vise, at andre skal tage hensyn - for eksempel i køen i supermarkedet eller på togstationen.

Den seneste tid har smittetrykket med coronavirus i Danmark nemlig været stigende, og i flere kommuner ligger smittetallet i dag over den såkaldte bekymringsgrænse ved 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Heriblandt også Slagelse Kommune, som den seneste uge har haft 24 borgere bekræftet smittet.

»Vi vil gerne passe på hinanden« Velviljen til blandt andet at holde afstand, som rådet fra myndighederne lyder, eksisterer dog, mener apoteker Peder Harboe fra Korsør Apotek.

Også her er man ligesom Slagelse Løve Apotek løbet tør for badges, da Sjællandske ringer.

- Der er mange, der kommer kun for at hente dem (de nye badges, red.), forklarer Peder Harboe og peger på, at en ny levering allerede skulle være på vej samme dag, som Sjællandske fanger ham over telefonen.

- Der gik ikke ret lang tid, før vi måtte bestille nye hjem, fortæller han.

Peder Harboe mener, at interessen for de nye badges kommer fra alle slags målgrupper og er udtryk for, at flere ønsker at passe på sig selv og hinanden. En overbevisning, som han deler med apoteker Jacob Hjelme.

- Vi vil gerne holde afstand. Vi vil gerne passe på hinanden. Og det, tror jeg, at efterspørgslen på de nye badges er et klart udtryk for, slår apotekeren fra Slagelse Løve Apotek fast.