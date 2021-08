Se billedserie En placering ved byens sportsplads har tidligere været i spil og er det nu igen. Foto: Slagelse Kommune

Antennemast mangler stadig et sted at stå

Medlemmerne af miljø-, plan- og landdistriktsudvalget skal tirsdag tage stilling til det videre forløb i sagen om opsætning af en planlagt antennemast i Eggeslevmagle.

Slagelse - 07. august 2021 kl. 11:49 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Det har ikke været let at finde den rigtige placering af en planlagt antennemast i Eggeslevmagle, og selv om der snart er gået et år, siden arbejdet med at finde en egnet placering gik i gang, er endnu ingen beslutninger taget.

Som udgangspunkt skal nye telemaster ifølge Planklagenævnet så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til landskabelige interesser, men i Eggeslevmagle er man på den front udfordret af en kirkebyggelinje, der gør, at der ikke må opføres byggeri og anlæg over 8,5 meter i en væsentlig del af byen.

TT Netværket, som har opnået licens med dækningskrav for området omkring Eggeslevmagle og Høve har derfor været nødsaget til at kigge enten mod syd eller nord med sigte på at placere den 42 meter høje antennemast uden for kirkebyggelinjen.

En placering ved byens sportsplads har i den henseende været i spil, nærmere bestemt ved ejendommen Sorø Landevej 233. En placering, der har været i nabohøring, og som fik modstand af Steen Olsen i sin egenskab af både privatperson og som formand for Eggeslevmagle Landsbyråd, der helst ønsker masten helt ud af byen.

En placering helt uden for Eggeslevmagle har da også været i spil, men her afviste TT-Netværket placeringen, da det ville betyde, at firmaet ikke ville kunne leve op til sin dækningsforpligtigelse.

En tredje placering, som også er udenfor Eggeslevmagle by er siden kommet i spil, og det er hos en privat lodsejer på Præstemarken 39 mellem Eggeslevmagle og Høve.

Da det kan tage et år fra tilladelse til opføreles af en antenneplads begynder tingene at spidse lidt til, da TT-Netværkets forpligtelse hos Energistyrelsen i forhold til at sikre en bedre mobildækning er den 4. april 2022. Altså om kun otte måneder.

På miljø-, plan- og landdistriktsudvalget er sagen på dagsordenen på tirsdag den 10. august, og her skal medlemmerne tage stilling til, om den først forslåede placering ved sportspladsen kan tages op til overvejelse igen, eller om det er bedre at gå videre med placeringen på Præstemarken 39.