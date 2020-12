Se billedserie På denne graf ses udviklingen i antallet af indbrud i Slagelse Kommune set over fem år - fra januar 2015 til november 2020. Flest indbrud sker i villaer (blå), næstflest i lejligheder (orange). Herefter følger landejendomme (gul) og endelig værelser (grå), som knap nok kan aflæses. Kilde: Politiet

Antallet af indbrud falder

Der bliver begået færre og færre indbrud i private hjem - en tendens, som kan ses over flere år. Det skyldes blandt andet, at flere danskere er blevet bedre til at beskytte deres hjem mod ubudne gæster. I 2020 skyldes de lave indbrudstal indtil videre formentlig også coronaen, som har fået ekstra mange til at blive hjemme.

Slagelse - 29. december 2020 Af Kim Brandt

Normalt plejer juletiden at være højsæson for indbrud i private hjem, men indtil videre ser det ikke ud til at være tilfældet i år: Blot et enkelt indbrud i en lejlighed på Schackenborgvej i Slagelse var mandag formiddag at finde på døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, hvilket er ret usædvanligt.

Den endelige opgørelse over indbrud i forbindelse med jul og nytår kan dog i sagens natur først laves i starten af det nye år - typisk omkring den 7. eller 8. januar - hvor de fleste er kommet hjem fra juleferie og lignende.

Men allerede nu er det tydeligt, at der - også på landsplan - er sket et markant fald i antallet af indbrud i privat beboelse. Ifølge politiinspektør Claus Birkelyng fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter hænger de dalende indbrudstal tæt sammen med, at danskerne generelt er mere opmærksomme på at sikre deres huse og lejligheder.

- Vi kan se, at flere og flere sikrer deres bolig. Man kan godt tænke, at en ekstra lås på døren eller en haspe på vinduet ikke gør den store forskel, men der er en klar sammenhæng mellem antallet af indbrud, og hvor svært det er for tyven at komme ind. Jo sværere det er at være indbrudstyv, jo færre indbrud bliver der kort sagt begået, siger Claus Birkelyng.

Flest indbrud i villaer - færrest i værelser

Sjællandske har bedt om og modtaget en masse statistisk materiale fra politiet, der viser antallet af indbrud i Slagelse Kommune set over de sidste fem år. For sammenlignelighedens skyld er tallene opgjort fra 1. januar til 30. november i årene fra 2015 til 2020 - og der er fire kategorier: Indbrud i villa og lignende, indbrud i lejlighed, indbrud i værelse og indbrud i landejendom.

Førstnævnte kategori - villa og lignende - er her, hvor langt de fleste indbrud finder sted, mens indbrud i lejlighed følger efter som nummer to. På tredjepladsen kommer landejendomme - og endelig viser tallene, at der sker færrest indbrud i værelser - det kan for eksempel være kollegieværelser og lignende.

Statistik og tilfældigheder Som altid skal man være varsom med at se på statistisk materiale, da det kan anskues fra mange vinkler.

Eksempelvis viser tallene et rekordstort antal indbrud i januar 2019, hvilket jo står i klar modsætning til meldingen om generelt færre indbrud.

På det helt lokale plan skal der imidlertid ikke særlig mange indbrud til at »tippe skalaen« - for eksempel kan et besøg af en organiseret tyvebande, der tilfældigvis udvælger sig et lokalt villakvarter, vende fuldstændig op og ned på statistikken.

De nyeste tal er fra november 2020, hvor der i alt blev anmeldt 18 villaindbrud i Slagelse Kommune.

Året før - i november 2019 - var antallet lidt mindre, nemlig 12. Dermed viser disse to tal isoleret set en lille stigning, når man sammenligner de to måneder direkte.

Men helt overordnet set viser grafen set over fem år trods alt en faldende tendens for Slagelse Kommune, hvilket også ses på landsplan.