Ansøgninger om hjælpemidler syltes: Kommune overskrider frist i stribevis af sager

Står din kørestol over for en udskiftning, eller mangler du et andet hjælpemiddel i hjemmet, som ikke går under betegnelsen »akut«, må du væbne dig med tålmodighed.

Slagelse Kommunes ansatte på hjælpemiddelområdet er lagt ned af såvel sygdom som digre pukler af ansøgninger, hvis antal steg markant i 2020 i forhold til de foregående to år. I den forbindelse er det så svært at efterleve den politisk fastsatte sagsbehandlingstid på 65 hverdage, at hele 86 ansøgninger nu får længst har overskredet fristen og fortsat er en del af ventelisten.