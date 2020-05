Kiosk-ansat tiltales for mandatsvig. Hans ven for sin medvirken. Foto: Per Jensen

Ansat og hans ven tiltalt for fusk med tipskuponer

Slagelse - 31. maj 2020 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 26-årig mand, der i 2018 var ansat i en kiosk i Slagelse, tiltales grundlovsdag for mandatsvig efter straffelovens paragraf 280.

Han skal ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi have ladt en fire år ældre ven spille oddset, uden han dog har modtaget penge for tipskuponerne.

En kammerat spillede angiveligt for 41.000 kroner, men betalte ikke den pågældende aften i august 2018, hvilket har kostet indehaveren af kiosken et tab på et tilsvarende beløb.

Han tiltales ved samme retssag for medvirken til mandatsvig.

Var allerede i retten dengang At retssagen først finder sted 22 måneder efter ugerningen, skyldes ikke, at sagen er røget i en syltekrukke, men snarere, at de to alligevel ikke kunne tilstå, da en retsmødebegæring ellers sendte dem i retten måneden efter mandatsvigen.

Forud for mødet ved Retten i Næstved, hvor den kommende sag grundlovsdag også finder sted, havde de to således erkendt over for politiet, men da det stod klart, at de trak hver deres tilståelse tilbage, skulle en decideret ny retssag berammes.

Og det er den blevet nu.