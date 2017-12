Med svipser følger selvransagelse, siger konstitueret kommunaldirektør, der beklager, at KL?s tilbagemelding i sag om kørsel på ACV havde gemt sig i to måneder.

Ansat med røde ører lå inde med KL's »manglende« svar

Slagelse - 21. december 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til selvransagelse i Slagelse Kommune, efter at Sjællandske onsdag morgen kunne afsløre, at Kommunernes Landsforening (KL) ikke skylder kommunen et svar og en tilbagemelding på stridsspørgsmålet om autisters betaling for kørsel.

KL er nemlig vendt tilbage allerede den 24. oktober - altså for to måneder siden - uden dog at den orientering er nået frem til ledelsen i Center for Handicap og Psykiatri. Konstitueret kommunaldirektør Ole Kristensen beklager.

- Det giver selvfølgelig anledning til selvransagelse og en gennemgang af vores procedurer, og jeg vil gerne beklage over for de pårørende, at sagen er blevet yderligere forsinket, siger han.

Sjællandske erfarer, at KL's svar har ligget hos en navngiven ansat i Ledelsessekretariatet, og noget tyder desuden på, at kun ganske få har kendt til orienteringen.

I hvert fald blev sagen om KL og det angiveligt manglende svar drøftet på byrådsmødet forleden, hvor ingen - ej heller borgmester Stén Knuth (V) eller direktør for området Vini Lindhardt - sagde eller gjorde noget.

Ifølge flere byrådspolitikere er selvransagelsen på sin plads. At en sådan besked har ligget gemt i to måneder, og at en berørt borger så sent som den 15. december blev spist af med beskeden, at man afventer KL's tilbagemelding, er kritisabelt.

- Havde det været en minister, som havde så meget rod i papirerne med misinformation til følge, så havde han næppe overlevet, siger Villum Christensen (LA).

