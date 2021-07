Anni Tornvig, i midten, ses her sammen med Bilkas produktionsleder i Delikatessen, Jane Toft Nielsen, og service- og personalechef Nicolaj Bruun. Foto: Slagelse Kommune

Anni skiftede ledighed ud med fredags-smørrebrød

Med et job på få timer om ugen i Bilkas delikatesseafdeling har Anni Tornvig fundet en vej, der med tiden skal hjælpe hende ud af ledigheden og mod målet: At blive selvforsørgende.

Slagelse - 12. juli 2021 kl. 20:11 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der er travlhed i Delikatessen hos Bilka i Slagelse. Det er fredag, og det betyder, at Anni Tornvig og hendes kolleger langer 1400 stykker smørrebrød over disken til de mange kunder. Og sådan er det hver fredag.

For Anni Tornvig giver det en ekstra glæde at betjene kunderne. Hun har nu et job, som hun er glad ved og stolt af at varetage. Også selv om hun kun trækker i Bilkauniformen om fredagen - og kun i 6 timer. Hun er nemlig ansat på få timer i et såkaldt »småjob«. Bilka betaler hende løn for de timer, hun er ansat, og derudover suppleres lønnen med offentlig ydelse. Men for Anni er det er et stort skridt på vejen mod at blive selvforsørgende. For det er det, der er målet. Efter nogle år på kontanthjælp har hun nu endelig mere fast grund under fødderne.

- Jeg er ansat på de samme vilkår som mine kolleger, også selv om jeg arbejder færre timer. Det giver både selvtillid og selvværd, siger Anni Tornvig.

Hun begyndte i virksomhedspraktik i Delikatessen. Et område, hun havde nogle positive forventninger til, eftersom hun i sine yngre dage havde et ønske om at arbejde i et køkken. Efter tre måneders praktik fik Anni tilbudt en stilling som salgsassistent og jobbet med at betjene fredagens kunder. Hun har også netop landet et småjob i køkkenet på Liselund Højskole. Og med en kombination af to småjob er hun nu næsten i mål som selvforsørgende.

På rette hylde - Jeg føler, at jeg er kommet på rette hylde i livet. Jeg er glad for salgsfunktionen og kundekontakten, hvilket har været nyt for mig. Jeg har lært nye sider af mig selv at kende, som jeg bygger videre på, siger hun.

Hos Bilkas ledelse er der stor tilfredshed med Annis arbejde og ordningen med de seks timer om ugen. Det forklarer Jane Toft Nielsen, der er produktionsleder i Delikatessen.

- Der er meget travlt med salget af smørrebrød om fredagen. Det er en spidsbelastnings-periode, hvor vi har brug for en ekstra medarbejder. Det samme behov har vi ikke på de øvrige dage i ugen. Derfor er det en vigtig funktion, Anni varetager, og det gør hun godt, siger Jane Toft Nielsen.

Bilka i Slagelse er med i Jobcenter Slagelses partnerskabs-samarbejde, og det var hér, de blev opmærksomme på muligheden for at ansætte en medarbejder i småjob.

- Alle skaber værdi - Vi har mange typer job i Bilka. Nogle, der er forholdsvis enkle at gå til, og andre der er mere komplekse. Derfor har vi også plads til medarbejdere, som har nogle udfordringer. Men alle er vigtige og skaber værdi. Vi taler løbende med Jobcenter Slagelse om, hvordan vi kan udbygge vores samarbejde, så flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, forklarer Nicolaj Bruun, der er service- og personalechef i Bilka i Slagelse.

Erfaringerne viser, at medarbejdere i småjob ofte med tiden kan udfylde en større og større rolle i virksomheden. De kan have brug for støtte til indkøring i jobfunktionerne med mulighed for at komme langsomt op i timer.

Småjob kan eventuelt kombineres med timer, hvor medarbejderen bliver opkvalificeret til andre opgaver i virksomhedspraktik.