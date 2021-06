Se billedserie Årets praktikvejleder Anni Wly Larsen med diplom. Et nyt er bestilt, da hendes fornavn er uden e. Foto: Helge Wedel

Anni rost til skyerne og overrasket med festdag

Anni Wly Larsen kåret som årets praktikvejleder af FOA. Hendes arbejdsplads er årets praktikplads. Hun blev afledt med møde og overrasket med festdag.

Slagelse - 02. juni 2021 kl. 07:24 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Næsten som en Olsen Banden-film. Alt timet og tilrettelagt, så hovedpersonen 57-årige Anni Wly Larsen ikke anede uråd, før hun åbnede døren og blev modtaget i et ballon- og flagpyntet lokale af klappende kolleger, rosende ord, kram fra eleven og sektorformandsord fra fagforeningen FOA.

Fra FOAs afdeling dækkende kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse har en indstilling fra den 38-årig social og sundhedsassistent-elev Phelesia Olukunu udløst diplom og titlen årets praktikvejleder til social og sundhedsassistent Anni Wly Larsen, mens hendes arbejdsplads plejecenter Lützensvej l, 2 og Quistgaardsvej 4 er årets praktikplads.

- Når jeg tænker på en dygtig social- og sundhedsassistent, så tænker jeg på dig. Du er bare den bedste. Og du har tålmodighed til alle mine spørgsmål. Allerede efter fire uger havde du lært mig så meget, at jeg kunne køre en afdeling helt alene. Du fortjener så meget tak - det er, som har jeg kendt dig hele livet, sagde Phelesia Olukunu til sin vejleder, efter at have givet og overrakt hende et langt kram og blomster.

»Lokket« til møde Hovedpersonen anede ikke uråd om den store festdag og hendes nye titel. Udspekuleret havde chefen indkaldt hende til et lille koordinationsmøde, så hun hverken så oppyntning, opdækning eller FOAs ankomst med diplom og kagemand.

- I fortjener alle ros her på plejecenteret, hvor I som arbejdsplads ikke bare giver mulighed for men også sørger for en god oplæring af elever. Det viser den indstilling til årets praktikvejleder, som vi har modtaget om dig Anni. Arbejdet som praktikvejleder er bare så vigtigt, for det skaber vores fremtidige kolleger, som vi har så hårdt brug for, sagde Ann Søgaard, sektorformand hos FOA.

40 år siden Hovedpersonen selv var både glad og godt og grundigt overrasket. Hun takkede såvel elev som kolleger.

- Den 13. juli er det 40 år siden, at jeg første gang trådte ind ad døren her på plejecenteret som afløser. Dig har jeg jo også arbejdet sammen med her, sagde Anni Wly Larsen henvendt til Ann Søgaard, der nikkede bekræftende tilbage.

Gammeldags oksesteg Såvel personale som alle beboere mærkede lidt senere, at det var en helt særlig dag. For der var bestilt mad udefra til alle i form af gammeldags oksesteg med alt dertil hørende.