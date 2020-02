Anne ved præcis hvilke børn hun skal levere til skole og sfo

Anne Krogshave Christensen har prøvet noget så sjældent som at bygge en helt ny børnehave op fra bunden. Her et halvt år efter glæder hun sig over resultaterne fra den store opgave, som er lykkes via et »pivdygtigt« personale.

Som pædagog hører det til sjældenheder, at man i sit arbejdsliv får mulighed for at bygge en ny børnehave op helt fra bunden. Men det har 46-årige Anne Krogshave Christensen nu brugt det seneste halve år på.