Som 17-årig mistede Anne Dorthe Veise sin far efter kort tids sygdom og brugte det at tegne som en måde at tackle presset på. I dag har hun under sit firma Simple-art oprettet en ny tegneskole til børn og unge for at kunne give roen og »pausen fra verden« videre, efter Slagelse Billedskole er lukket.

Anne mistede sin far som 17-årig: Sådan vil hun lære andre unge at finde ro

46-årige Anne Dorthe Veise begyndte at tegne som barn og brugte kreativiteten til at komme sig over tabet af sin fars for tidlige død som ung. Nu opretter hun en ny tegneskole for at give glæden - og roen - ved at tegne videre til flere børn og unge.