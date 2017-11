- Hvorfor er det ikke Stén Knuth, der får tilbudt viceborgmesterpost, spørger Ann Sibbern (DF).

Ann Sibbern tager ikke uden videre viceborgmesterpost

Slagelse - 30. november 2017 kl. 17:15 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De tre partier Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre står solidarisk sammen, så vi skal holde et møde fredag, hvor vi tager stilling til, hvad vi skal sige til det, som de fire partier bag John Dyrby Paulsen som borgmester tilbyder os.

Det siger gruppeformand for Dansk Folkeparti, Ann Sibbern, i en kommentar til den udmeldte aftale om delingen af borgmesterposten. En aftale hvor der blandt andet står, at det er en betingelse, stillet af SF, at posten som viceborgmester tilbydes hende.

- Hvordan vi stiller os til det, afgøres som nævnt ovenfor i gruppen af de tre partier. Endnu har vi jo ikke hørt noget om, hvad de ellers vil tilbyde os, men det må vi også tage stilling til i gruppen. Man kan jo dog godt spørge, hvorfor det ikke er Stén Knuth, der får tilbudt en sådan post, siger Ann Sibbern.

Hun siger videre, at hun ikke lige havde set løsningen med en deling af borgmester-posten komme.

- Det er jo selvfølgelig ikke den løsning vi ønsker, og man kan jo undre sig over, at Villum Christensen medvirker til at gøre John Dyrby Paulsen til borgmester, siger Ann Sibbern.

Hun siger videre, at der har været ført gode samtaler i det nye byråd.

slagel- Her synes jeg vi på mange områder er kommet langt med at finde fællesnævnere mellem det »blå« papir vi tre partier kom med, og det »røde« papir, som den anden side kom. Nu må vi se, hvordan det går, men vi skylder borgerne at forsøge at få et bredt samarbejde i byrådet, siger Ann Sibbern.

