Anmeldelser strøg ind - men badegæster holdt altså reglerne

Sommervarmen havde i weekenden lokket mange gæster til blandt andet Stillinge Strand og Enø Strand, og politiet fik i weekenden flere anmeldelser om, at der var for mange samlet, at der ikke blev holdt afstand, og at der var mange biler, der var parkeret uhensigtsmæssigt.

Desuden var der gæster ved Stillinge Strand, der bemærkede, at der blev sejlet med jetski for tæt på stranden.

Politiet var derfor forbi begge områder, og heldigvis viste det sig, at forholdene generelt var i orden, og alle retningslinjer blev overholdt.

De mange gæster var spredt i mindre grupper med 7-8 personer i hver og var dermed ikke flere samlet, end det er tilladt. Kun et enkelt sted var der behov for en vejledende snak for at få kunder i en kø til at holde større afstand.