Anklaget jordemoder tidligere snuppet i at snyde på vægten

En nordvestsjællandsk fødeklinik og en jordemoder er tiltalt for bedrageri mod Region Sjælland. Sidstnævnte tiltales desuden for at have forfalsket underskrifter og har tidligere fået løftede pegefingre for vildledende markedsføring.

Det fremgår af et anklageskrift, der på tirsdag sender såvel klinik som indehaveren, der er jordemoder, for Retten i Næstved.

Hele 26 gange skal Region Sjælland være blevet ført bag lyset, således at en nordvestsjællandsk fødeklinik fik et større honorar, end den var berettiget til.

