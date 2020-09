Anklager om de to tiltalte i dobbelt drabssag: - Intet taler imod, at de har begået begge drab

Onsdag var der procedure i den dobbelte drabssag fra Ruds Vedby og Vemmelev. Næste - og sidste - retsmøde bliver tirsdag den 29. september, hvor det forventes, at der falder dom i sagen. Billedet stammer fra Blæsinge Grusgrav, hvor liget af Kiehn Georg Andersen blev fundet den 25. april sidste år. Foto: KIM BRANDT

Det blev atter en maratondag i Retten i Næstved, hvor både anklager og de to forsvarer onsdag leverede deres afsluttende bemærkninger i den dobbelte drabssag fra Ruds Vedby og Vemmelev.

I sidste uge blev bevisførelsen afsluttet - og onsdag blev den såkaldte procedure gennemført. Det er her, hvor først anklageren fremlægger sagen, som hun opfatter den - og bagefter har de to tiltaltes forsvarere mulighed for at gøre præcis det samme.

Ikke uventet var der noget divergerende opfattelser af hændelsesforløbet og de mange detaljer i den vel nok alvorligste drabssag på Vestsjælland i nyere tid.

Til allersidst - da klokken nærmede sig 17 - fik begge de tiltalte mulighed for at få »et sidste ord«, før retten den 29. september skal tage stilling til, om de er skyldige eller ej.

Ingen af de to tiltalte havde dog lyst til at sige noget i retten onsdag.

Sund fornuft Der var da også allerede sagt rigtig mange ord, og de fleste af dem har også været sagt tidligere i løbet af de otte langvarige retsmøder.

Anklager Susanne Bluhm indledte med at fastslå overfor nævningene, at det naturligvis er anklagemyndigheden, som har bevisbyrden - og at en rimelig tvivl skal komme tiltalte til gode. Men ikke al tvivl:

- Man skal også bruge sin sunde fornuft, når man skal afgøre, om noget er bevist eller ej, sagde hun.

Det har ikke været nemt at holde styr på alle detaljerne i sagen, hvor især den ene tiltalte - en 43-årig mand fra Korsør - mange gange har ændret sin forklaring. En forklaring, hvor han startede med at indrømme begge drab selv - siden sammen med en anden person, han ikke ville navngive. Atter senere forklarede han, at det alligevel ikke var ham, der stod for de to drab, men derimod hans 35-årige medtiltalte. Grunden til den markante ændring er ifølge den 43-årige, at hans loyalitet nu ligger mere hos sin familie fremfor den 35-årige.

- Et markant skifte i forklaringen svækker også troværdigheden, påpegede anklageren.

Hun hæftede sig også ved, at selv om den 43-årige i retten i dag fremstår ret svækket både fysisk og psykisk, så er han ifølge eget udsagn tidligere bokser, MMA-kæmper og en person, hvis fysik og blotte tilstedeværelse let kunne intimidere de fleste.

Der har fra sagens start været rejst tvivl om den 43-årige mentale tilstand, og en psykisk evaluering er endnu ikke blevet offentliggjort i retten.

Hans seneste forklaring blev refereret i sidste uge, og her gav han den 35-årige medtiltalte skylden for begge drab.

Omvendt nægter den 35-årige fortsat ethvert kendskab til de to drab - noget, han har gjort lige fra starten.

DNA og mønter Blandt de mest markante beviser i sagen er en uåbnet pakke kondomer, som blev fundet i indkørslen hos møntsamler Kiehn Andersen i Ruds Vedby. Pakken havde den 35-åriges DNA på sig. Hvordan den er havnet i indkørslen, er stadig uklart. Anklageren mener, at pakken er blevet tabt i forbindelse med, at drabsmændene bar liget af Kiehn Andersen ud i en bil, som også tilhører den 35-årige. Der er siden fundet DNA-spor fra Kiehn Andersen i samme bil.

Dertil kommer fundet af flere mønter, som stammer fra Kiehn Andersens møntsamling. En særlig mønt er fundet i den affaldstønde, som de to tiltalte brugte til »at brænde forskellige ting af med«. Andre mønter har den 43-årige angiveligt foræret sin mor i fødselsdagsgave, ligesom han har fået 25.000 kroner samt eftergivet en gæld fra en person fra Korsør, der aftog mange af mønterne i samlingen. Den person er allerede dømt for hæleri i sagen.

Af øvrige beviser er talrige SMS- og Messenger-beskeder imellem de to tiltalte, som på drabstidspunktet i april sidste år boede sammen i et hus nær Ringsted.

Dertil en række vidneforklaringer samt ANPG- (automatisk nummerplade gengivelse) og overvågningsbilleder, som viser den anden af de to biler, den 35-årige ejede, i umiddelbar nærhed af Poul Frank Jørgensens hjem i Vemmelev den dag, han blev dræbt.

Anklageren afsluttede sin mere end to timer lange procedure med ordene:

- Intet taler imod, at det er X og Y (de to tiltalte, red.) der har begået begge drab. Begge skal domfældes i fuldt omfang, mente hun.

Mus og mænd Forsvarer Eigil Strand, som er forsvarer for den 35-årige, understregede, at de tiltalte skal ses hver for sig, og at mens den 43-årige har givet talrige og skiftende forklaringer, så har hans klient hele tiden nægtet sig skyldig.

Omkring fundet af kondom-pakken rejste forsvareren tvivl om, hvordan den overhovedet var havnet i Kiehn Andersens indkørsel.

- Hvad er chancen for, at den falder ud af bil eller dørlomme? Det er intet andet - fingeraftryk eller lignende - der kobler min klient til gerningsstedet, sagde han.

Den 43-åriges forsvarer Lars Urup mente, at hans klient fra starten var blevet mistænkeliggjort, fordi han blandt andet har en markant ansigts-tatovering:

- Der findes mange fordomme om, at det er »nogle farlige« nogen. Det giver næring til et negativt syn på min klient, og det er tarveligt, mente Urup.

Han mente også, at det var den 35-årige, som var »den dominerende« i de to tiltaltes indbyrdes forhold.

- Det er ham, som har tjek på alting, mens min klient er »muskelmanden« som bliver udnyttet, sagde han og refererede til romanen »Mus og Mænd« af John Steinbeck.

Foruden drabene er de to også tiltalt for bedrageri, røveri og ulovlig opbevaring af våben.

Den 29. september skal de to tiltaltes personlige forhold - herunder deres straffeattester og mentale status - gennemgås, og herefter skal skyldsspørgsmålet afgøres.