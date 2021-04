Anklager landsdækkende organisation for svindel: Nu stifter kritikere deres egen forening

I sidste uge offentliggjorde driftsdirektør Benjamin Erichsen og kæresten Janni Rasmussen fra »Stop Spild Lokalt«, at de trækker sig fra det lokale hjælpearbejde med at bekæmpe madspild i Korsør efter anklager om snyd og svindel og lang tids »shitstorm«, der er endt ud i chikane og hærværk mod parret og dets familie. Nu står to af dem, der har stået i spidsen for kritikken, Ildi Nielsen og Rene Møller, frem. De to er initiativtagere til en ny madspildsforening under navnet »Korsør Madspild«, men selv om de fastholder kritikken, nægter de at stå bag både hærværk og chikane.

Foto: Anders Ole Olsen