Anklage: Stak offer til blods med køkkenkniv og krævede penge for at lade ham gå

Slagelse - 27. maj 2020 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort område omkring Klokkestøbergade og Smedegade i Slagelse blev den 18. januar afspærret i forbindelse med et knivstikkeri i en lejlighed. Efterfølgende blev en 18-årig mand anholdt og sigtet for forsøg på manddrab efter at have trukket en køkkenkniv, stukket en jævnaldrende bekendt i brystet og endda kvitteret med et snit i halsregionen. Tilsyneladende under overværelse af flere tilstedeværende vidner.

Det kostede det 19-årige offer et seks centimeter langt snitsår i halsen og en punkteret lunge, ligesom han med helikopter blev fløjet til Rigshospitalets traumecenter i hast.

Gerningsmanden, der for nylig fyldte 19 år og nægter sig skyldig, sidder nu på anklagebænken ved Retten i Næstved. Tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245. Han tiltales desuden for afpresning.

Sagen er for retten i dag onsdag.

Krævede 900 kroner: »Ellers slår jeg ham ihjel«

Gerningsmanden blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør dagen derpå og har siddet bag tremmer lige siden.

Ifølge specialanklager Susanne Bluhm går anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter et forlænget ophold. Påstanden lyder således på et par års fængsel for forholdene.

- Vi snakker mere om et par år end et par måneder, lyder det fra Susanne Bluhm, der her henviser til stramningen og skærpelsen af straffe for knivvold, som Folketinget vedtog tilbage i 2015.

Ifølge anklageskriftet kom knivstikkene ikke ud af den blå luft, men skyldtes ifølge politiet en gæld. Den 19-årige mand, der i dag sidder tiltalt, afpressede angiveligt offerets bror, der skulle overføre 900 kroner.

Dem krævede gerningsmanden via beskeder på Messenger. Og hvis ikke han modtog dem, ville han udsætte sit knivoffer for yderligere vold og frihedsberøvelse.

Sågar ville han have overført 900 kroner for at lade offeret forlade lejligheden, hvilket han fik. Han var dog ikke færdig, eftersom han så truede med at slå den knivstukkede mand ihjel, hvis ikke han modtog yderligere 900 kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Dem fik han ikke.

