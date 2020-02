Anklage: Stak datter med spisepinde og slog med træbøjler som led i opdragelsen

Særlig tolk er fundet. Derfor kan sag mod voldsanklaget mor genoptages. Foto: Simon Knudsen

Slagelse - 25. februar 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tolke med ekspertise udi sproget khmer hænger ikke just på træerne. Det må Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sande efter flere måneders søgen efter en sådan.

En 52-årig cambodjansk mor sad allerede i sommeren 2019 tiltalt for vold mod sin mindreårige datter, men i august blev retsmødet afbrudt efter fire timer. Man konstaterede slet og ret, at moren - for ikke at nævne den tolk, der var med i retten - intet som helst forstod af de termer, der blev anvendt i retslokalet, hvorfor man siden da har ledt.

Vedkommende er imidlertid nu fundet, og den todages retssag er således berammet til torsdag plus mandag i næste uge, hvor dommen ventes at falde.

- Det har ikke været let at finde en tolk, der kan netop det sprog, men heldigvis lykkedes det, fortæller anklager Siw Olsen, der fører sagen for anklagemyndigheden.

Tævede datter igennem flere år Den 52-årige kvinde, der bor i Slagelse, tiltales for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Kvinden, der er mor til en i dag 11-årig pige, har ifølge anklageskriftet været så voldsom, at hun risikerer at ryge i fængsel for volden, der tangerer mishandling og har stået på, siden datteren var blot tre år gammel.

Moren anklages for siden 2012 at have tævet sin datter. Volden har ifølge politiet bestået af blandt andet stik med spisepinde, lussinger, skub og slag med træbøjler, som i et enkelt tilfælde er flækket efter slaget.

Ifølge anklageskriftet skal hun have vendt bøjlen på en måde, så hun ramte ben, arme og skulderregionen med de påsatte metalhængere, hvilket har forårsaget åbne sår.

Morens vold har angiveligt fundet sted flere steder: i en bil, på hjemadressen og ud for venindens bopæl. Tilmed har den været systematisk igennem årene og er sket i opdragelsesøjemed. Ifølge politiet fra 2012 til maj 2019.

Daglig smerte Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bemærker, at moren har udnyttet datterens værgeløse tilstand og gjort hende fortræd i en grad, at den lille pige er blevet påført blødninger, blodunderløbne mærker, sår og andet på flere forskellige steder af kroppen.

Datteren melder i øvrigt i dag om daglig, kontinuerlig smerte i den del af brystregionen, hvor den tiltalte mor har ramt hende med knytnæveslag og stik med metalspisepinde igennem årene.

Kendes moren skyldig, kræves hun desuden udvist af Danmark.