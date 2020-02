Tre mænd tiltales for drabsforsøg. De anklages for at have skudt efter kvinde med formålet at dræbe hende.

Anklage: Mænd skød med hensigten at dræbe ung kvinde

De skød den pågældende februar-aften for præcist et år siden efter en grå Seat Altea, hvori kvinden sad. Hun slap nådigt og uskadt. To havarerede biler dagen derpå vidnede dog umiddelbart om en tilsyneladende højspændt stemning i det øjeblik, hvor to maskerede sprang ud foran bilen og åbnede ild, mens kvinden forsøgte at flygte.

De tiltales for forsøg på manddrab efter straffelovens paragraf 237, ligesom to af mændene ydermere anklages for »under særligt skærpende omstændigheder« og »på offentligt tilgængeligt sted« at have været i besiddelse af to funktionsdygtige pistoler med ammunition.