Anholdt i bruseniche og smidt 60 dage i spjældet

Slagelse - 28. maj 2019 kl. 14:16 Af Søren Arildsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 27-årig tyv forsøgte mandag eftermiddag at gemme sig for politiet under et indbrud i en villa på Lokesvej i Korsør. Gemmestedet var en bruseniche på badeværelset.

Den 27-årige havde skaffet sig adgang ved at ødelægge et vindue på bagsiden af huset. Inde i huset havde han væltet indholdet i skabe og skuffer ud på gulvet i sin jagt efter penge og værdigenstande.

Midt under indbruddet ankom politiet imidlertid for at lede efter spor. En mistænkelig person var nemlig samme morgen blevet antastet i haven til villaen af en nabo.

Den mistænkelige person, som siden viste sig at være den anholdte 27-årige, var i gang med at kigge ind ad vinduerne, da han blev råbt an. Manden havde en skruetrækker i hånden under sit vindueskiggeri.

Det lykkedes naboen af få filmet manden og få udleveret hans navn, inden han fik jaget ham væk.

Men den 27-årige var åbenbart enten dum eller desperat nok til nogle timer senere at vende retur for at afslutte sit indbrud.

Episoden i haven var blevet anmeldt til politiet. Derfor var en patrulje mandag eftermiddag rykket ud for at sikre sig eventuelle spor. Og det var under den sporsøgning, at politiet opdagede det ødelagte vindue.

Politifolkene gik ind i huset for at undersøge sagen nærmere. Døren ind til badeværelset var låst og inde på badeværelset forsøgte en skikkelse at skjule sig i brusenichen.

Det var tale om en 27-årig mand fra København, som blev anholdt klokken 15.21 og sigtet for indbrud. Det viste sig, at han havde stjålet kontanter, smykker og et par mobiltelefoner. Blandt andet forsøgte han at skjule et ur i sin ene sko.

Tirsdag eftermiddag er han blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel.