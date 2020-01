Flere patienter udskrives stadig tidligere fra landets sygehuse, selv om de ikke er klar til at komme hjem. Derfor forsøger kommunerne at placere dem andre steder - for eksempel i Slagelse Kommune, som i 2020 opretter 13 ekstra midlertidige pladser. Men selv om der oftest er tale om multisyge patienter, er der på disse steder blandt andet ikke krav til personalets uddannelse, lyder det i fagbladet Sygeplejersken. Foto: Bjørn Armbjørn

Andreas døde efter tidlig udskrivelse: Lovgivning er ikke fulgt med

I en udgivelse af fagbladet Sygeplejersken rejses der en generel kritik af landets midlertidige pladser. Lovgivningen på området er ikke fulgt med, lyder det. 88-årige Andreas oplevede netop konsekvensen af dette, da han døde efter 16 dage på en midlertidig plads i Slagelse Kommune.

Slagelse - 27. januar 2020

Med en diagnose i hånden og et stadig stort behov for pleje tæt ind på livet bliver en voksende gruppe multisyge patienter udskrevet stadig tidligere fra hospitalerne, før de er i stand til at klare sig selv.

Det oplevede 88-årige Andreas Roelsgaard den alvorligste konsekvens af sidste år. Den 16. marts 2019 døde han efter et ophold på plejecentret Blomstergården i Slagelse, hvor han var viseret til en genoptræningsplads. Her nåede han kun at være i 16 dage.

For mens Slagelse Kommune opruster med flere midlertidige pladser og forsøger at skabe øget effektivitet ved at samle det hele ét sted i kommunen, er det nogle helt andre forhold end på hospitalet, plejepersonalet på de midlertidige pladser arbejder under.

Lovgivningen er ikke fulgt med udviklingen, og det skaber udfordringer, skriver fagbladet Sygeplejersken.

- Når man er indlagt på et hospital, er der ikke tvivl om hvilken lovgivning og hvilke rammer og systemer, det fungerer under. Det er ikke så entydigt på en midlertidig kommunal plads. Det er ikke en slags »kommunal hospitalsseng«. På mange måder er de pladser sidestillet med, at borgeren er i eget hjem, siger Sidsel Vinge til fagbladet. Hun er organisationssociolog og projektchef ved VIVE, hvor hun bl.a. har fokus på det kommunale sundhedsvæsen og akutområdet på tværs af sektorer.

Begrænset viden På landets midlertidige pladser har personalet for eksempel ikke adgang til epikriser og lægejournaler på patienterne, men er afhængige af læger på sygehuset eller af de praktiserende læger. Det giver begrænset adgang til viden om patientens sygdomshistorik.

Derudover er der ikke et apotek eller andet medicinlager, ligesom der oftest ikke er hverken tøj eller prøvetagningsudstyr.

- Men de multisyge borgere, der er her, kan ikke selv klare at skaffe de ting, og det er ikke altid, at der lige er en pårørende, der kan hjælpe. Så er det op til personalet at trylle, siger overlæge Sara Dyrman Elsøe til fagbladet Sygeplejersken.

Blandt personalet på de midlertidige pladser er der imidlertid heller ikke noget krav om, at der skal være en sygeplejerske til stede hele tiden. Eller om medarbejderne skal have en bestemt uddannelse.

- På en midlertidig plads vil der blive løst opgaver, der hører under serviceloven og sundhedsloven. Og man må ikke sætte nogen til at løse opgaver, som de ikke har kompetencer til. Men der er ikke et krav om, hvem der gør det. Det kan lige så godt være en pædagog, hvis ledelsen vurderer, at vedkommende har kompetencen til at løse de enkelte opgaver, siger chefkonsulent for Sundhed og Ældre i Kommunernes Landsforening, Karen Marie Myrndorff, til Sygeplejersken.

Alligevel er det en del af en klar politisk plan, at borgere udskrives tidligt i et behandlingsforløb. F.eks. står der i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen for 2020, at flere skal behandles i eller tæt på eget hjem.

